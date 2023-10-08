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Merkez Bankası'ndan Sürpriz Hamle! Kredilerde Yeni Dönem Başlıyor!

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Merkez Bankası'ndan Sürpriz Hamle! Kredilerde Yeni Dönem Başlıyor!
Merkez Bankası, finansman erişimini genişleten yeni adımlar atarak, maliyetleri azaltıp, firma sınırlarını genişletti. Krediye ulaşım daha kolay olacak. Bu yeni adımların detayları neler?

Merkez Bankası, finansman erişimini genişleten yeni adımlar atarak, maliyetleri azaltıp, firma sınırlarını genişletti. Krediye ulaşım daha kolay olacak. Bu yeni adımların detayları neler?

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Reeskont Kredilerinde Faiz Maliyeti Değişikliği

Yeni uygulama talimatlarına göre, Merkez Bankası, reeskont kredilerinin toplam faiz maliyetinin, kendi politika faizi seviyesini geçmemesini sağlayacak şekilde bir güncelleme yaptı. Bu, ihracatçıların ve KOBİ'lerin finansman maliyetlerini ciddi anlamda azaltacak bir hamle.

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Reeskont Limitleri Yeniden Belirlendi

Firma reeskont limitleri konusunda da değişikliklere gidildi. Merkez Bankası, KOBİ tanımındaki mali kriterlerin yüzde 50'sine göre bu limitleri belirledi. Bu doğrultuda:

  • Mikro işletmeler: 5 milyon TL
  • Küçük işletmeler: 50 milyon TL
  • Orta ölçekli işletmeler: 250 milyon TL

olarak güncellenmiş reeskont limitlerine sahip olacak.

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Net İhracatçı Firma Sayısının Artması

Net ihracatçılık kriterlerinde, firmaların yatırım amaçlı ithalatlarının dışarıda bırakılması kararlaştırıldı. Bu sayede, yatırım amaçlı ithalat giderleri, net ihracatçılığı kısıtlamadan, daha fazla firmanın reeskont kredilerinden faydalanmasını sağlayacak.

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Daha Önceki Finansman Kolaylıkları

Merkez Bankası, geçmişte de reeskont kredisi kullandırım sınırlarını 300 milyon TL'den 3 milyar TL'ye çıkararak destek vermişti. Ayrıca, krediye erişim koşullarını kolaylaştırmak adına bazı ek şartları ortadan kaldırmıştı.

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