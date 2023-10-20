Merkez Bankası'ndan Önemli Açıklama: Dolar Kuru ve Enflasyon Tahminleri Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçları, ekonomik beklentileri ve öngörüleri yansıtmakta ve Türkiye'nin ekonomik geleceği hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.

Yıl Sonu Enflasyon Beklentileri Artış Gösterdi

Merkez Bankası'nın açıkladığı ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentileri bir önceki ankette yüzde 67,22 iken, bu dönemde yüzde 68,01'e yükseldi. Bu, ekonomi uzmanları ve piyasa katılımcıları arasındaki artan enflasyon endişelerini yansıtmaktadır.

Dolar Kuru Tahminleri ve Enflasyon Beklentileri

Ekim ayı anketine göre, yıl sonu dolar kuru tahminleri 30,05 TL'ye geriledi. Ancak, enflasyon beklentileri yüzde 68,01'e yükseldi. Bu, döviz kurlarının istikrarlı bir şekilde seyretmesine rağmen, enflasyonun hala ekonominin bir sorunu olarak görüldüğünü gösteriyor.

TÜFE Beklentileri

Ankete katılan 70 katılımcının cari yıl sonu Tüketici Enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki ankette yüzde 67,22 iken, bu ankette yüzde 68,01'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 25,82 olarak gerçekleşti.

12 Ay Sonrası Enflasyon Tahminleri

2023 yılı Ekim ayı anketine göre, katılımcıların 12 ay sonrası için enflasyon tahminleri şu şekildedir:

Yüzde 14,77 ihtimalle yüzde 37,00 - 42,99 aralığında artış göstereceği öngörülmekte.

Yüzde 56,03 ihtimalle yüzde 43,00 - 48,99 aralığında artış göstereceği tahmin edilmektedir.

Yüzde 18,77 ihtimalle ise yüzde 49,00 - 54,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

24 Ay Sonrası Enflasyon Tahminleri

2023 yılı Ekim ayı anketine göre, katılımcıların 24 ay sonrası için enflasyon tahminleri şu şekildedir:

TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 41,66 ihtimalle yüzde 19,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği tahmin edilmektedir.

Yüzde 30,31 ihtimalle yüzde 25,00 - 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Yüzde 16,52 ihtimalle ise yüzde 31,00 - 36,99 aralığında artış göstereceği tahmin edilmektedir.

Faiz Beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'ndaki gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki ankette yüzde 29,26 iken, bu ankette yüzde 33,22 olarak gerçekleşti. Ayrıca, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi de bir önceki ankette yüzde 30,00 iken, bu ankette yüzde 33,68 olarak gerçekleşti.

Döviz Kuru Beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki ankette 30,14 TL iken, bu ankette 30,05 TL olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki ankette 37,26 TL iken, bu ankette 38,64 TL olarak gerçekleşti.

Büyüme Beklentileri

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki ankette yüzde 3,9 iken, bu ankette yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. Ancak, GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki ankette yüzde 3,8 iken, bu ankette yüzde 3,4 olarak düştü.