Merkez Bankası'ndan Çarpıcı Karar: Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Olan Komisyon Uygulaması Sona Erdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası'nı desteklemek ve döviz mevduatından TL mevduata geçişi teşvik etmek amacıyla yeni bir dizi önlem açıkladı. Bankanın en son talimatına göre, kur korumalı mevduat hesapları için olan komisyon uygulaması sona erdi.

Yüzde 2'den 2.5'e: TL Payı Artış Hedefi Yükseltildi

Merkez Bankası, TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen "TL Payı Artış Hedefi"ni yüzde 2'den yüzde 2.5'e yükseltti. Bu karar, TCMB'nin daha önce kur korumalı mevduat hesaplarını da TL mevduat olarak kabul ettiği uygulamayı sona erdirmesinin ardından geldi.

TL'ye Geçiş ve Yenileme Oranları Revize Edildi

TCMB ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme oranlarında bir revizyona gitti. Bankaların TL'ye geçiş ve yenileme oranları, bundan böyle TL komisyonlarında belirleyici olacak. Eğer bir bankanın TL'ye geçiş ve yenileme oranı yüzde 100'ün altındaysa, yıllık yüzde 8 oranında komisyon uygulanacak.

Kredi Akışını Rahatlatmak İçin Fatura Muafiyet Sınırı Yükseltildi

İhracat ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı, kredi akışını rahatlatmak amacıyla 50 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı. Bu, özellikle KOBİ'ler için kredi erişimini kolaylaştıracak ve büyümelerini destekleyecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu son dakika gelişmeleri, TCMB'nin yerel parayı güçlendirmek ve ekonomik istikrarı sağlamak adına atmış olduğu önemli adımlardan sadece birkaçını oluşturuyor. Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, Merkez Bankası'nın gelecekte atacağı adımları yakından takip ediyor.