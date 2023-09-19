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Merkez Bankası'nda Görev Değişikliği: Gizem Uzuner'in Şok İstifası

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Merkez Bankası'nda Görev Değişikliği: Gizem Uzuner'in Şok İstifası
Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasının ardından görevden alınan Gizem Uzuner, bugün sosyal medya hesabından kurumdan istifa ettiğini açıkladı.

Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasının ardından görevden alınan Gizem Uzuner, bugün sosyal medya hesabından kurumdan istifa ettiğini açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, göreve atanmasının ardından kurumda İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Gizem Uzuner'i görevden almıştı.

Uzuner, çalışmaya devam ettiği Merkez Bankası kurumundan istifa ettiğini bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.

Gizem Uzuner’in istifa paylaşımı şu şekilde: "Devlete hizmet olarak gördüğüm ve bir yılı aşkın süredir görev aldığım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu ay itibarıyla istifa ederek ayrılmış bulunuyorum.

Ömürlük deneyimler edindiğim bu yolculuğuma eşlik eden tüm yöneticilere, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve İdare Merkezi’ndeki tüm mesai arkadaşlarıma, danışman olarak görevimi sürdürdüğüm kısa sürede desteğini esirgemeyen tüm TCMB mensuplarına çok teşekkür ederim."

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