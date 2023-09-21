Merkez Bankası yine ters köşe yaptı: Tüm Faiz Oranları Yine Değişecek

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), en son gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında haftalık repo faizini yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardı. Yönetim değişikliği sonrası son üç toplantıda yaşanan toplamda 16,5 puanlık artış, piyasa beklentilerine paralel bir yükseliş gösterdi.

Gelecek Toplantı Tarihi

TCMB'nin takip eden toplantısı 26 Ekim'de yapılacak. Bu toplantıda alınacak kararlar da finans piyasaları tarafından yakından izlenecek.

Faiz Oranlarındaki Artışın Tarihsel Seyri

Yeni atanan Başkan Hafize Gaye Erkan önderliğinde, TCMB faiz indirimi sürecine bir son verdi ve politika faizini son üç PPK toplantısında yükseltti. Önceden Haziran ayında yüzde 15'e, Temmuz'da ise yüzde 17,5'e çıkan faiz oranları, 24 Ağustos'ta yüzde 25'e ulaşmıştı.

Enflasyon ve Faiz İlişkisi

TCMB, enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için parasal sıkılaştırmayı sürdürecek. Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyon beklentilerinin üstünde gerçekleştiği ve bu yüzden yıl sonuna kadar enflasyonun yüksek seyredeceği öngörülüyor.

Para Politikası ve Dış Yatırım Etkileşimi

Doğrudan yabancı yatırımlar ve dış finansman koşullarının iyileşmesi, TCMB'nin faiz politikasına olan güveni artırabilir. Türk Lirası'na olan talebin de yükselmesi bekleniyor.

TCMB'nin Stratejik Yaklaşımları

Para Politikası Kurulu, enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak finansal koşulları sağlamayı planlıyor. Bu amaç doğrultusunda parasal sıkılaştırma gerektiği ölçüde güçlendirilecek.

Kurul ayrıca, mevcut mikro ve makro ihtiyati politikaları sadeleştirerek piyasa mekanizmalarını ve finansal istikrarı güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu süreçte Türk Lirası mevduatının payı artırılacak ve parasal aktarım mekanizması güçlendirilecek.

TCMB, enflasyonu kontrol altına almak ve ekonomik istikrarı sağlamak için faiz oranlarını yükseltmeye devam edecek. Enflasyon ve ekonomik göstergeler yakından izlenerek, Kurul elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek. Politika faizi ve enflasyon hedefleri, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede belirlenmeye devam edecek.