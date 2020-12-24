Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar bursa zam timuçin esen Şişli Belediyesi google
Çin'den gelecek aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz
Çin'den gelecek aşının Türk insanında...
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 254 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19...
Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz
Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz
Esnafa hibe ve kira desteğinden kimler yaralanabilecek?
Esnafa hibe ve kira desteğinden...
HSK'dan Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarına atama
HSK'dan Ankara ve İstanbul Cumhuriyet...

Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 806 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 629 milyon dolar artarak 91 milyar 806 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 806 milyon dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 18 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 387 milyon dolar artışla 49 milyar 799 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 11 Aralık'ta 47 milyar 412 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 242 milyon dolar artışla 40 milyar 765 milyon dolardan 42 milyar 7 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 629 milyon dolar artarak 88 milyar 177 milyon dolardan 91 milyar 806 milyon dolara yükseldi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.