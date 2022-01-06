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Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Aralık haftasında 126 milyon dolar artarak 111 milyar 52 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 31 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 8 milyon dolar artışla 72 milyar 564 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 24 Aralık'ta 72 milyar 555 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 118 milyon dolar yükselerek 38 milyar 371 milyon dolardan 38 milyar 489 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 31 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 126 milyon dolar artışla 110 milyar 926 milyon dolardan 111 milyar 52 milyon dolara yükseldi.

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