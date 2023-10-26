Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı

"Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamlanmıştır." denil duyuruda, "Jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır." ifadesi yer aldı.

Duyuruda, "Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizması güçlendirilmeye devam edilecektir." denildi.