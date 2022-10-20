Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 10,5'e çekti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12'den yüzde 10,5'e çekti.
TCMB'den, "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır." açıklaması yapıldı.
TCMB açıklamasında "Azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir." denildi.
Açıklamada, "İmalat sanayi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların, iç talep ve arz kapasitesi üzerinde şimdilik sınırlı olan etkileri yakından takip edilmektedir. Kredi, teminat ve likidite politika adımları, para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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