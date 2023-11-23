Merkez Bankası Faizi Artırmaya Devam Ediyor
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.
TCMB/PPK, Kurulun, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirdiğini, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağını bildirdi.
Ekonomi