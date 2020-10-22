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Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 10,25'te sabit tuttu.

Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 10,25'te sabit tuttu.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Likidite yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verildi. Para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek GLP faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verildi."

Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleştiğinin belirtildiği açıklamada, "Para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA

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