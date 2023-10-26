Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Altın ve Dövizde Şok Dalgalanma! Gram Altında Yeni Rekor! Peki, Yatırımcılar Şimdi Ne Yapmalı

Merkez Bankası’nın açıkladığı son faiz oranları piyasaları sarsmaya devam ediyor. Altın ve dolar piyasasında yaşanan bu hareketlilik, ekonomistlerin ve yatırımcıların dikkatini çekti. Peki, bu karar sonrası altın ve dolar fiyatları nasıl bir seyir izledi? İşte detaylar ve piyasa analizi…

Faiz Oranları ve Piyasa Tepkileri

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı faiz kararı, piyasalarda sürprize neden oldu. TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artırımı sonrası, döviz ve altın fiyatlarında önemli değişiklikler gözlemlendi. Bu, ekonomistlerin ve piyasa uzmanlarının beklentilerini boşa çıkardı.

Altın Fiyatlarında Gözle Görülür Artış

Merkez Bankası’nın faiz oranlarına yönelik açıklaması sonrası, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir ivme yaşandı. Yatırımcılar, küresel ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip ederken, altın daha da değerlendi ve son beş ayın zirvesine ulaştı. Bu süre zarfında, altın yatırımcılarına yüzde 9 oranında değer kazandırdı.

Gram Altın Fiyatları Rekor Seviyede

Altın fiyatlarındaki artış, gram altını da olumlu etkiledi. Ons altın ve doların etkisiyle gram altın, güne 2003 doların üzerinde başladı ve 1.808 TL ile yeni bir rekora imza attı. Ayrıca, çeyrek altın 3.097 TL, Cumhuriyet altını 12.603 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.788 TL’den işlem gördü.

Döviz Kurlarında Son Durum

Dolar kuru, faiz oranlarındaki değişiklikle birlikte yavaş yavaş yükselişe geçti. Dolar, gün içinde 28,15 TL seviyelerine ulaştı. Euro ise 29,75 TL seviyelerinden işlem gördü. Piyasa analistleri, TCMB’nin faiz kararlarının döviz kurlarını yakından etkilediğini ve bu durumun yatırımcıların stratejilerini değiştirebileceğini belirtiyorlar.

Ekonomistlerin ve Yatırımcıların Beklentileri

Merkez Bankası’nın faiz kararlarından sonra, ekonomistler dolar ve altın fiyatlarında bir düşüş bekliyordu ancak beklenen sonuçlar alınamadı. Piyasaların sıkılaşması ve Türk Lirası üzerindeki baskının hafiflemesi, yatırımcıları ve ekonomistleri olumlu yönde etkileyebilir.