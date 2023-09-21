Merkez Bankası Faiz Kararı: Kredi Kartı ve Ticari Kredi Faizleri Nasıl Etkilendi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), finans piyasalarını hareketlendiren yeni faiz oranlarını ilan etti. TCMB, politika faizini tam 500 baz puan yükselterek yüzde 25 seviyesinden yüzde 30'a taşıdı. Bu kritik hamle, kredi kartı faiz oranlarından ticari kredi faizlerine kadar birçok alanı etkileyecek şekilde oldu.

Politika Faizindeki Yükselme: Kredi Kartı Faizlerine Etkisi

Faiz artışının ardından en çok merak edilen konuların başında kredi kartı faiz oranlarının ne olacağı geliyor. Politika faizinde meydana gelen bu artış, kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitlerin yükselmesine yol açtı.

Güncellenen Kredi Kartı ve Ticari Kredi Faiz Oranları

Merkez Bankası'nın yüzde 30'a çıkardığı politika faizi sonrasında, kredi kartı ve ticari kredi faizlerinin üst limitleri de arttı. Aylık referans faiz oranı yüzde 2,71'e (yıllık yüzde 37,8) çıkarken, kredi kartı gecikme faizi aylık yüzde 3,26’ya yükseldi. Nakit çekim faiz oranı da aylık yüzde 3,57’den yüzde 4,02’ye tırmandı.

Ticari Kredi Faizlerinde Yeni Dönem

Ticari kredi faizlerinde de ciddi bir artış yaşandı. Önceden 1,8'lik kat sayıya göre yüzde 56,3 olan üst limit, yüzde 69,3'e çıktı. İhracat ve yatırım kredilerinin yıllık oran sınırları da yüzde 43,8’den yüzde 53,9’a yükseltildi.

Faiz Artışı Öncesi ve Sonrası Karşılaştırması

Haziran ayında referans faiz oranı yüzde 0,81, kredi kartı faiz oranı yüzde 1,36 ve gecikme faizi yüzde 1,66 seviyesindeydi. Bu oranlar, Merkez Bankası'nın son faiz kararı ile dramatik bir şekilde değişti.

Dolar/TL Kuru ve Diğer Döviz Etkileri

Merkez Bankası'nın bu faiz kararı, döviz kurlarında da küçük ama dikkat çeken bir sıçramaya yol açtı. Dolar/TL kuru, faiz kararı açıklandıktan sonra 27,07 TL seviyesine çıktı. Gram altın 1674 TL, Euro/TL ise 28,85 TL seviyesinde işlem gördü.

Merkez Bankası'nın faiz kararının sunduğu yeni finansal tablo, hem yatırımcıları hem de kredi kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Kredi kartı faizlerinden ticari kredi faizlerine, döviz kurlarından nakit çekim faizlerine kadar birçok alanda etkilerini göstermeye başladı. Özellikle kredi kartı ve ticari kredi kullanıcıları, bu yeni dönemde faiz oranlarını yakından takip etmelidir.