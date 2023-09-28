Memur Maaşlarına Zam Yağmuru: 2024 Ocak Ayında Kim Ne Kadar Alacak?

Memur maaş zammı ile ilgili merakla beklenen rakamlar sonunda açıklandı. Yeni yılın ilk ayında devreye girecek olan bu zam, birçok memurun ve memur emeklisinin maaşını etkileyecek. Peki, 2024 yılında memur maaşları ne kadar artacak?

Memur ve Memur Emeklisi Maaşlarına Ne Kadar Zam Yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta memur maaşlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın verdiği bilgilere göre; enflasyon hedeflemeleri doğrultusunda 2024 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranı yaklaşık %50 olacak. Bu oranla en düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 TL'den 33 bin TL'ye yükselecek.

2024'te Memur Maaşları Ne Kadar Olacak?

Bu zam oranı dikkate alındığında, 2024 Ocak ayında uygulanacak maaş artışları şu şekildedir:

En düşük memur maaşı: 33 bin TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 14 bin 814 TL

Asgari Ücrete Ne Kadar Zam Bekleniyor?

2024 yılında asgari ücrette de benzer bir artış öngörülüyor. Eğer asgari ücrete de aynı oranda bir artış yapılırsa, net asgari ücret 11 bin 402 TL'den 17 bin 104 TL'ye çıkacak. Bununla birlikte, SGK emeklisi maaşının da 7 bin 500 TL'den 11 bin 250 TL'ye yükselmesi bekleniyor.