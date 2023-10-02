Memur, emekli ve asgari ücretliler dikkat: Enflasyon rakamları yarın açıklanıyor

Memur, emekli ve asgari ücretli çalışanlar başta olmak üzere milyonların merakla beklediği eylül ayı enflasyon verisi yarın açıklanacak. Söz konusu rakam, önümüzdeki dönemde yapılacak zamlara doğrudan etki edecek.

Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşmişti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 9,49, ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı yüzde 19,44 olmuştu. Yarın açıklanacak yeni enflasyon oranlarıyla birlikte bu artışların üzerine yeni artışlar da eklenmiş olacak. Ancak bu zam ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINI DA ETKİLEYECEK

Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti. Ağustos enflasyonunun yüzde 9,09 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.