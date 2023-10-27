Meka Beton'da Brüt Takas Uygulaması Başlıyor!

Meka Beton hisseleri için yaklaşan brüt takas uygulaması gelişmeleri yakından takip ediliyor. Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında gerçekleşecek olan bu uygulama, Meka Beton hisselerinde yatırımcıları yakından ilgilendiriyor.

Meka Beton Brüt Takas Uygulama Süreci

Meka Beton'un hisse senetlerinde 27 Ekim 2023'ten 24 Kasım 2023'e kadar olan işlem sürecinde brüt takas uygulanacak. Bu süre zarfında, hisse senetleri üzerinde gerçekleşen tüm işlemler bu kapsamda değerlendirilecek.

Borsa İstanbul'dan Önemli Açıklama

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, VBTS kapsamında Meka Beton hisse senetlerinde 27 Ekim - 24 Kasım tarihleri arasında brüt takas uygulamasının devam edeceğini belirtti. Aynı zamanda, Meka Beton hisseleri için daha önce getirilen ve VBTS kapsamında tanımlanan diğer tedbirlerin de bu süre boyunca geçerli olacağını vurguladı.

Not:

VBTS kapsamındaki tedbirler, hissenin işlem gördüğü platformun işlem kurallarından veya pazar değişikliklerinden bağımsız olarak değerlendirilmektedir. Yani, bu tedbirler diğer düzenlemelerin geçerlilik süresinden bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edecek.

SPK'dan Açığa Satış Kararı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 6 Şubat 2023 tarihinde aldığı kararla Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında, yeni bir duyuru yapılıncaya dek tüm hisselerde açığa satış işlemleri yasaklanmıştır. Bu karar, Meka Beton hisseleri dahil olmak üzere tüm paylarda geçerlidir.