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Meka Beton (MEKAG) halka arz kaç lot verir, düşer?

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Meka Beton (MEKAG) halka arz kaç lot verir, düşer?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzı, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlama sürecinde önemli bir adımdır. Şirketin halka arz talep toplama tarihleri araştırılarak yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Meka Beton Santralleri Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Meka Beton Santralleri hissesi 25 TL’den halka arz olacak.

Meka Beton Santralleri Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Meka Beton Santralleri halka arz tarihinin 4-5 Ekim 2023 olması bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresinin ise 2 gün olması öngörülüyor.

Meka Beton Santralleri Sembolü Ne Olacak? Meka Beton Borsa Kodu

Meka Beton Santralleri hissesinin sembolü “(MEKAG)” olacak.

Meka Beton Santralleri Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Meka Beton Santralleri halka arzının büyüklüğü 422,50 milyon TL olarak açıklandı.

Meka Beton Santralleri Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Meka Beton Santralleri’nin halka arz açıklık oranı 25,44%’tür. Toplamda 16,9 milyon adet lot dağıtılacaktır.

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