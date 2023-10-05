Meka Beton (MEKAG) halka arz kaç lot verir, düşer?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzı, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlama sürecinde önemli bir adımdır. Şirketin halka arz talep toplama tarihleri araştırılarak yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.