Meka Beton halka arz ne zaman,hisse fiyatı ne kadar?

SPK, Meka Beton Sanayi'nin halka arzına onay verdi, borsaya yeni bir şirket daha geliyor. Meka Beton, halka arz detayları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor.

Meka Beton'un talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı. Meka Beton Sanayi, Borsa İstanbul'da 'Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Meka Beton Sanayi halka arzı ne zaman yapılacak?

Meka Beton, beton kırma, işleme ve üretimi alanında makina üreticisi ve tesis tasarımcısı olan bir kuruluştur. Şirketin halka arzı sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

12.5 milyon lira nominal değerli hisse ile kurucu Mehmet Kaybal'a ait 4.4 milyon lira nominal değerli hisse satılacak.

Meka Beton halka arz hisse başına 25 liradan gerçekleştirilecek.

Meka Beton Santralleri hissesinin sembolü MEKAG olacak.

Meka Beton halka arz büyüklüğü 422.5 milyon lira (15.4 milyon dolar).

Meka Beton halka açıklık oranı ise yüzde 27 olacak.

45'i yatırım harcamaları, yüzde 42-45'i ise işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılacak.