Mehmet Şimşek, Londra'da Büyük Varlık Yönetim Şirketleriyle Buluşuyor

Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, yatırım ve finans dünyasının kalbi olan Londra'da, varlık yönetiminde 75 trilyon doları aşan büyük uluslararası şirketlerle bir araya gelme fırsatını buldu. Bu önemli buluşma, Bakan Şimşek'in uluslararası yatırımcılarla kurduğu köprülerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Körfez'den Londra'ya: Şimşek'in Yatırımcı Temasları

Körfez ülkelerinde başlattığı 'road show' görüşmeleriyle başlayan Mehmet Şimşek, Londra'ya olan seyahatinde finansın önde gelen isimleriyle 4-6 Ekim tarihlerinde yoğunlaştırılmış toplantılar gerçekleştirdi.

Üst Düzey Finans Yöneticileriyle Görüşmeler

Londra'da kritik görüşmelerde bulunan Bakan Şimşek, 85'ten fazla kuruluş ve bu kuruluşlardan 100'ün üzerinde üst düzey yöneticiyle bir araya geldi. Bu görüşmelerde, Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarını ele aldı ve yatırımcıları bu fırsatlardan yararlanmaya davet etti.

IMF ve Dünya Bankası Toplantılarına Katılım

Şimşek, Londra'da gerçekleştirdiği bu başarılı görüşmelerin ardından, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Marakeş'te düzenleyeceği yıllık toplantılara da katılma kararı aldı. Bu toplantılarda da ülke temsilcileri, fon yöneticileri ve yatırım bankalarının temsilcileriyle önemli ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da Yanında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu kritik toplantılarda yanında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da olması, Türkiye'nin uluslararası arenada finansal işbirliklerini ne kadar ciddiye aldığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.