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MediaMarkt’la bilgisayar ve tabletlerde büyük indirim

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MediaMarkt’la bilgisayar ve tabletlerde büyük indirim
Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicilere çeşitli fırsatlar sunarak istedikleri ürünlere ulaşabilmeleri için MediaMarkt’la Tam Zamanı kampanyasını başlattı.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicilerine farklı kampanyalar sunmaya devam ediyor. 9 Ekim tarihine kadar sürecek MediaMarkt'la Tam Zamanı kampanyası kapsamında, bilgisayardan tablete, robot süpürgeden saç kurutma makinesine kadar birbirinden farklı ürünler çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında;

  • LENOVO Tab P11 2.Nesil 6GB 128GB Tablet 10.999 TL’den
  • HP Core i5-1355U/8GB RAM/256GB Bilgisayar 16.499 TL’den
  • FAKIR Robert RS 770 Robot Süpürge 12.999 TL’den
  • BABYLISS 6709DE SMOOTH PRO 2100 Saç Kurutma Makinesi 1.799 TL’den
  • TEFAL FW201 Easy Fry & Grill & Steam+ Sıcak Hava Fritözü 8.499 TL’den
  • FUJIFILM Instax Mini 12 Bundle Box Fotoğraf Makinesi 3.949 TL’den satışa sunulacak.

MediaMarkt’ın kampanyası Türkiye genelindeki 95 mağazasında, mobil uygulamasında ve online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.

Tüketiciler kampanyaya dair detaylara MediaMarkt-Tam Zamanı Kampanyası adresinden ulaşabilirler.

Kaynak:Haber Kaynağı

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