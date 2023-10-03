Meclis'ten Emeklilikte Dev Hamle! 5 Yıl Erken Emeklilik: 275 Bin Cepte Kalacak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uygulamasının hayata geçmesi, birçok kişi için emeklilik kapılarını erken açtı. Ardından BAĞ-KUR’lu vatandaşların da gündemine geldi. Meclis'in yeni döneminde, 9000 gün olarak belirlenen prim gün şartının 7200 güne indirilmesi planlanıyor. Bu, BAĞ-KUR'lu birçok kişinin erken emeklilik hakkından faydalanabileceği anlamına geliyor.

Küçük Esnafın Gözü Prim Gün Eşitlemesinde

Ülkemizdeki milyonlarca küçük esnaf, BAĞ-KUR ve SGK arasındaki prim gün eşitlemesini merakla bekliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesi açıklamalarında prim gün sayısının 7200'e indirileceği ve bu düzenlemeden yaklaşık 1 milyon küçük esnafın faydalanacağını belirtti. Beklenen düzenleme, Meclis'in yeni dönemine damga vuracak.

BAĞ-KUR’lulara 1800 Gün Prim Avantajı

Günümüzde 3 milyon civarında BAĞ-KUR sigortalısı bulunmaktadır. 8 Eylül 1999 sonrası BAĞ-KUR’lular için 9000 prim günü şartı bulunuyor. Ancak, yeni düzenlemeyle bu süre 7200 güne indirilerek, BAĞ-KUR'luların 1800 gün prim avantajı elde etmesi bekleniyor.

Hangi Meslek Grupları Faydalanacak?

Manav, kasap, berber, kuaför gibi küçük esnaflar bu düzenlemeden yararlanabilecekler. Ayrıca, basit usulde vergi mükellefi olan esnaf grupları da bu kapsamda yer alacak.

Emeklilikte Son 3.5 Yılın Önemi

Emeklilikte son 7 yılın önemi büyük. Bu sürenin yarısından bir gün fazlası, hangi statüde geçtiyse o şartlarda emeklilik söz konusu oluyor. Bu kuralın yanı sıra, BAĞ-KUR'daki kısmi emeklilik süresi de 5400 günden 4500 güne düşecek.

Erken Emeklilikle Cebinizde Kalan Miktar

Eğer yasa tasarısı kabul edilirse, hem kadın hem de erkek BAĞ-KUR’lular 7200 gün primle emekli olacak. Bu, 5 yıl erken emeklilik demek ve ekonomik olarak ciddi bir avantaj sağlıyor.

EYT Kapsamındaki BAĞ-KUR’lulara Müjde

EYT kapsamındaki birçok BAĞ-KUR’lu, prim borçları nedeniyle emekli olamıyor. Ancak bu düzenleme ile emeklilik yolları açılıyor, böylece esnaf ve sanatkar kesimine büyük kolaylıklar getiriliyor.