Mazot ve Gübre desteği ne zaman yatacak?TC kimlik NO ile sorgulama ekranı!

Mazot gübre desteği ödeme tarihleri araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 2024 yılında çiftçiye yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğe göre, buğday, arpa, çavdar, yulaf için dekar başına 149 lira destek sağlanacak. Peki Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte TC kimlik NO ile Mazot ve Gübre Desteği sorgulama ekranı ve ÇKS ödeme takvimi..

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerinin mazot gübre desteğinin ne zaman yatacağı henüz belli olmadı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ödeme sorgulaması yapabilir.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TARIMSEL DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2024 yılında çiftçiye yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buğday, arpa, çavdar, yulaf için dekar başına 149 lira destek sağlanacak.