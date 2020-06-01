Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona survivor salgın
Özel okullar telafi eğitimlerine ne zaman başlayacak ?
Özel okullar telafi eğitimlerine ne...
CHP salgın durumunda Huzurevleri için araştırma istedi
CHP salgın durumunda Huzurevleri için...
Bakan Varank: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz
Bakan Varank: Son iki çeyrekte...
Normalleşme sürecinin ilk uçuşu öncesi tören düzenlendi
Normalleşme sürecinin ilk uçuşu öncesi...
Restoran ve kafeler yeniden açıldı
Restoran ve kafeler yeniden açıldı

Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 Haziran'da yapılması gereken mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alındığını ifade etti.

Bakan Selçuk, ödemelerin bugünden itibaren T.C kimlik numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını kaydetti. 

"Ödemeler başvuru sürecinde bildirilen banka hesaplarına yatırılacak"

Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için ödemelerin başvuru sürecinde bildirilen banka hesaplarına yatırılacağını aktaran Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında tüm toplum kesimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre, T.C kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 1 Haziran'da, 2 olanlara 2 Haziran'da, 4 olanlara 3 Haziran'da, 6 olanlara 4 Haziran'da, 8 olanlara da 5 Haziran'da ödemeler yapılacak." 

Anahtar Kelimeler:
Mayıs Ayı Işsizlik ödeneğiMayıs Ayı Kısa çalışma ödeneği Ne Zaman ödenecek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.