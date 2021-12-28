Marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleri marketlerdeki reyonları gezdi, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da inceleme yaptı.

Zabıta Müdürü Taner Çelik ve Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer'in de katıldığı denetimlerde, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansımasını kontrol etti.

Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edildiğinde rapor tutularak, Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine gönderiliyor.

Zabıta Müdürü Taner Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, alışverişte vatandaşların mağduriyetle karşılaşmamaları için denetimleri sıklaştırdıklarını söyledi.

Denetimlerin süreklilik arz edeceğini vurgulayan Çelik, "Yerel marketlerin vatandaşların yanında olmasını istiyoruz. Fahiş farkı oluşan ürünleri ve raf, kasa fiyatları, etiketsiz ürünleri denetledik. Denetimlerimiz devam edecek." dedi.

Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer de vatandaştan fiyatı aşırı artan ürünler veya usulsüzlükleri Alo 175'e şikayette bulunmalarını istedi.

Adana

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki marketlerde kontroller yapan zabıta ekipleri, fiyat ve etiket denetiminin yanı sıra ürünlerin raf ile kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir,yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ekonomideki olumsuz etkisinin Türkiye'de de hissedildiğini belirtti.

Dolar kurundaki değişiklik nedeniyle ürünlerin fiyat etiketlerinde de değişiklikler yaşandığını ifade eden Kocaispir, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın 20 Aralık'ta yaptığı açıklamayla Türkiye'de kurun istikrar kazanmasıyla ilgili bir süreç başladı. Çok şükür 1 haftadan beri özellikle kur oynaklığı azalmış durumda. Dolar olması gereken noktaya doğru gerilemiş durumda. Bu noktada etiketlere yukarı doğru yansıyan fiyatların maalesef doların inmesiyle aşağı yönlü daha az yansıdığına şahitlik ediyoruz. Bu konuyla kamuoyunda ciddi bir farkındalık oluştu."

Kocaispir, kurdaki istikrarı sağlanmasına paralel şekilde vatandaşların günlük ihtiyaçlarını normal fiyatlardan yapmalarını sağlamak için Ticaret İl Müdürlüğü ile işbirliğinde bir denetim sürecine girdiklerini belirtti.

Kocaispir, "İlçemizde tüm marketleri denetliyoruz. Yüreğir'de yaşayan vatandaşlarımız normal olması gereken fiyattan alışveriş yapana, ihtiyaçlarını giderene kadar biz bu denetimleri devam ettireceğiz. Bunun sıkı bir şekilde takipçisi olacağız. Bu konuda çok kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

Hakkari

Hakkari'de Ticaret İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, kent merkezindeki marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Etiket ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve gramajlarını kontrol etti, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.