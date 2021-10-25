Markalaşma dediler Antalya’da buluştular

Güvenilir Ürün Platformu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Türkiye Patent Hareketi ve Adres Patent’in düzenlediği 3T ile Antalya’da Markalaşma etkinliğinde kentin markalaşma yolculuğu konuşuldu. Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak panelin moderatörlüğünü yaparken, patent ve marka başvurularıyla zenginleşmenin doğru orantılı olduğunu söyledi. Panelin açılış konuşmasını yapan Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Yüksel, tarım, turizm ve teknoloji başta olmak üzere Türkiye’nin patent alanında önemli hamleler yaptığını dile getirerek, “Türkiye fikri sınai ve mülkiyet hakları alanında hak ettiği yerde değil. Avrupa’da birçok ülke 1 milyon patent hedefini yıllar önce yakaladı. Biz de bu hedefi yakalayabiliriz. Diğer yandan dünyanın en zengin ülkelerine baktığımız zaman patent ve teknoloji alanlarında da iyi seviyelerde olduğunu görüyoruz. Yapılan bir araştırma, ihracatta 1 patentin ülkeye 2,2 milyon dolarlık bir katkı sağladığını ortaya koydu” dedi. Türkiye’nin kilogram başı ihracat değerinin iki yıl önce 1,2 dolar seviyelerinde yer aldığını anımsatan Yüksel, “Bizim kilogram başı ihracat değerimizi artırmamız dış borcumuzun kapanmasıyla doğru orantılı. Bu noktada daha fazla katma değerli üretimler yapmalıyız” dedi. Antalya’nın fikri, sınai ve mülkiyet hakları alanındaki yerinden bahseden Yüksel, “Antalya’da bu yıl 1040 patent başvurusu yapılmış ve marka konusunda da 46 bin işlem gerçekleştirilmiş. Bu rakam birçok ilimize göre oldukça iyi ancak Antalya’nın potansiyeli için yeterli değil. Antalya’daki gelişmeleri marka ve patentle koruma altına almak ülke ekonomimize önemli katkılarda sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Cahit Urfan:Turistler otel, acente ve havalimanı üçgeni arasında kayboluyor

ASKON Antalya Şube Başkanı Cahit Urfan ise Antalya’nın marka şehirler arasında yer aldığını ifade ederek, “Global ekonomide sıçrama yapabilmek adına markalaşma vazgeçilmez bir yere sahip. Bu konuya önce ilimizden başlamamız gerekiyor. Sanayi şehirlerimiz giderek yükseliyor, belirlenen hedefler doğrultusunda üretmenin yanına markalaşmayı da eklemeliyiz. Teknolojiyle markalaşmayı bir araya getirmemiz gerekiyor. Kentimiz hem tarımın hem de turizmin başkenti. Ancak bu alanlarda da sorunlarımız var. Antalya’da turizmin şehir içine yansımadığını görüyoruz. Gelen turistler otele, otelden de havalimanına gidiyor. Turistler; otel, acente ve havalimanı üçgeni arasında kayboluyor. Turistleri Antalya’ya ile daha fazla tanıştırmamız gerekiyor” diye konuştu. Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Anfaş’ın kuruluş süreci hakkında bilgi verdi. Fuarların tanınırlık ve bilinirlik noktasında önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Bıdı, “Anfaş’ın markalaşma konusunda bilinirliğine daha fazla odaklanacağız. Bu alanda biraz geç kalmış olabiliriz” dedi.

Teknoloji alanında yapılan yatırımlar firmayı öne geçirir

Oğuz Gıda CEO’su Enes Örer, dünyada ham madde konusunda ciddi sorunların yaşandığını dile getirerek, “Bu dönemde markalaşmanın ciddi bir şekilde hayat kurtardığının tanığıyız. Diğer yandan dünyada meyve bulmak aralık itibarıyla zorlaşacak. Ambalajlama konusunda da sorunlar var” diye konuştu. Pipet yatırımı da yaptıklarını dile getiren Örer, “Pipet bulmanın zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Yatırımların markalaşma noktasında firmalara avantaj sağladığını anlatan Örer, “Özellikle teknoloji alanında yapılan yatırımlar firma sahiplerini bir adım öne geçiyor” dedi.

Kentin marka değerini korumak için çalışmalar yapıyor

Planlı sanayi alanlarını artıracaklarını anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Antalya İl Müdürü Ömer Aksoy, “Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 19 tane Ar-Ge merkezimiz var. Buralardan çıkan ürünlerin dış pazarlarda alıcı bulması daha kolay” dedi. Aksoy, mobil kodlama başta olmak üzere yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesi konusunda kentte önemli eğitim merkezlerinin yer aldığını bildirdi.

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, teknolojik gelişim konusunda insan kaynaklarının önemine işaret ederek, “Nitelik personel konusunda kamu tarafıyla birlikte önemli adımlar attık. Şu anda Teknokentimizde 960 şirketimiz var. Bunların sayısı her geçen gün artıyor” şeklinde konuştu.

Amaçlarının ithalatın önüne geçmek olduğunu söyleyen Serkonder Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kozan, sera konusunda üreticilerin teknolojik seralar kullanmadığını ve bundan dolayı maliyetlerinin yükseldiğine vurgu yaparak, “Antalya’daki seralarımızın modernize edilmesi gerekiyor. Verimliliği ancak bu şekilde artırabiliriz” dedi. Pandemi döneminde ülkelerin kendi kendilerine yetmesi gerektiğine işaret eden Kozan, sera yatırımlarında yurt içi kaynakların yeterli olduğunu söyledi.