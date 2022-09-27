MAKTEK Avrasya Fuarı’nın 2,5 milyar dolarlık katma değer yaratması bekleniyor

TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, yaptığı açıklamada, MAKTEK Avrasya Fuarı'nda katılımcılara üretimin her safhasında ihtiyaç duyulan makineleri üreten makinelerin sergilendiğini söyledi.

Ersözlü, savunmadan havacılığa, otomotivden metal sanayisine, tarımdan tekstile, gıdadan ambalaja kadar birçok sektörün ihtiyaç duyduğu makinelerin fuarda sergilenen makinelerle üretildiğine işaret ederek, "Buradaki fuar takım tezgahları fuarı ve takım tezgahları konusunda bölgesinin en büyük fuarı. Fuara katılan firmalar kendi konusunda ülkemizin en büyük firmaları." diye konuştu.

Takım tezgahlarının çok satıldıkça, kullanım alanı arttıkça üretimin her safhasına, ihracatın her safhasına muazzam katkısının olduğuna dikkati çeken Ersözlü, "Şu anda burada yapılan görüşmeler ve siparişler ülkemizin üretimini büyütmeye, istihdamını artırmaya, ihracatını artırmaya katkı sağlayacak. O yüzden çok stratejik bir fuar. Fuara, bu yıl 30'un üzerinde ülkeden 1000 civarında katılımcı, 105 ülkeden ziyaretçi var. Aynı zamanda Amerika'dan, Tayvan'dan, Kore'den, Çin'den, Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'dan milli katılımlar var." ifadelerini kullandı.

Ersözlü, "MAKTEK Avrasya Fuarı, büyüdükçe ve içerideki makinelerin kullanım alanları arttıkça ülkemizin üretim değerlerinden her türlü imalat sanayisine, her türlü ekonomik değere ve şehirlerin ekonomisine katkı sağlayan bir yapı haline geldi." dedi.

MAKTEK Avrasya Fuarı'nda sergilenen makinelerin üretimin tüm safhasında ve alt kollarında artı değer yaratacağını belirten Ersözlü, "Fuar, 6 günlük süre içerisinde ülke ekonomisine yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir katma değer yaratacak." değerlendirmesinde bulundu.