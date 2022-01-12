Madencilik sektörü 5,9 milyar dolar ihracatla cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı

İMİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, geçen yıla göre ihracatta yaşanan değer artışının yüzde 38,8 olduğunu aktardı.

Dinçer, maden sektörünün alt kırılımlarındaki ihracata yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

“2021 yılında metalik cevherler geçen yıla göre yüzde 56,2’lik bir artış gösterdi ve 2,14 milyar dolarlık ihracat ile ilk sırada yerini aldı. İkinci sırada yüzde 21,3’lük artış ve 1,28 milyar dolar ile işlenmiş doğal taş, üçüncü sırada yüzde 32,4’lük artış ve 1,1 milyar dolar ile endüstriyel mineraller yer aldı. Dördüncü sırada ise yüzde 19,3’lük artış ve 809,1 milyon dolar ile blok doğal taş ihracatı yer aldı. Toplam doğal taş ihracatı ise yüzde 20.5lik bir artışla 2,09 milyar dolar oldu. Bu maden gruplarını yüzde 124,6’lık artış ve 331,5 milyon dolarlık ihracat ile ferro alyajlar takip etti.”

2021 yılında doğal taş ihracatında ilk sırayı 615 milyon dolarla Çin’in aldığını bildiren Dinçer, ikinci sırada ABD’nin olduğunu ve ülkeye 462 milyon dolar değerinde doğal taş ihracatı yapıldığını vurguladı.

Dinçer, ABD’den sonra 98,4 milyon dolarla Fransa’nın, 98 milyon dolarla Irak’ın ve 95,4 milyon dolarla Hindistan’ın bulunduğunu ifade etti.