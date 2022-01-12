Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona kookheon Melisa Özmen
Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak
Bundan böyle PCR testi yalnızca...
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda HÜRJET için seri üretim kararı
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda...
Türkiye'de 77 bin 722 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 77 bin 722 kişinin...
NATO-Rusya görüşmesi somut sonuç olmadan tamamlandı
NATO-Rusya görüşmesi somut sonuç olmadan...

Madencilik sektörü 5,9 milyar dolar ihracatla cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı

Madencilik sektörü, 2021 yılını 5,93 milyar dolarlık cumhuriyet tarihi rekoruyla tamamladı.

Madencilik sektörü 5,9 milyar dolar ihracatla cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı

İMİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, geçen yıla göre ihracatta yaşanan değer artışının yüzde 38,8 olduğunu aktardı.

Dinçer, maden sektörünün alt kırılımlarındaki ihracata yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

“2021 yılında metalik cevherler geçen yıla göre yüzde 56,2’lik bir artış gösterdi ve 2,14 milyar dolarlık ihracat ile ilk sırada yerini aldı. İkinci sırada yüzde 21,3’lük artış ve 1,28 milyar dolar ile işlenmiş doğal taş, üçüncü sırada yüzde 32,4’lük artış ve 1,1 milyar dolar ile endüstriyel mineraller yer aldı. Dördüncü sırada ise yüzde 19,3’lük artış ve 809,1 milyon dolar ile blok doğal taş ihracatı yer aldı. Toplam doğal taş ihracatı ise yüzde 20.5lik bir artışla 2,09 milyar dolar oldu. Bu maden gruplarını yüzde 124,6’lık artış ve 331,5 milyon dolarlık ihracat ile ferro alyajlar takip etti.”

2021 yılında doğal taş ihracatında ilk sırayı 615 milyon dolarla Çin’in aldığını bildiren Dinçer, ikinci sırada ABD’nin olduğunu ve ülkeye 462 milyon dolar değerinde doğal taş ihracatı yapıldığını vurguladı.

Dinçer, ABD’den sonra 98,4 milyon dolarla Fransa’nın, 98 milyon dolarla Irak’ın ve 95,4 milyon dolarla Hindistan’ın bulunduğunu ifade etti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.