Mackolik'in halka arzı için talep toplamaya başlandı

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ Genel Müdürü Emre Uğurlu, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ’nin halka arz sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Mackolik’in 21 yıllık bir marka olduğunu, spor içerikleri vermek üzere ilk önce bir internet sitesi olarak kurulduğunu, mobil dünyanın gelişmesiyle 2010 yıllarından itibaren daha çok cep telefonu uygulamalarına yöneldiklerini, halihazırda Mackolik’in hem bir internet sitesi olduğunu hem de Türkiye’nin en büyük spor uygulamalarını yönettiklerini söyledi.

Türkiye’de sporu takip eden kitlenin neredeyse tamamına ulaşabilmiş durumda olduklarını ifade eden Uğurlu, 15 milyona yakın kişinin cep telefonuna Mackolik’in bir kere de olsa yüklenmiş durumda olduğunu ve akıllı telefon kullanımı arttıkça Mackolik’in kullanımının da arttığını söyledi.

Uğurlu, ilk kurucularının Mackolik’i kurduktan sonra bir İngiliz firmasına sattığını, 2012’deki satıştan sonra şirkete genel müdür olarak geldiğini, uzun yıllar Mackolik’in global İngiliz firmasının sahipliğinde sporseverlere hizmet verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

“2021 yılında benim de içinde bulunduğum bir grupla, Türk ortaklarımla beraber Mackolik’i İngilizler’den satın alıp yerli ve milli hale getirdik. Bu bizim için gurur oldu. Mackolik’i alırken, aynı zamanda Fransa’nın da en büyük spor markalarından biri olan MatchenDirect’i aldık.

MatchenDirect de aynı Mackolik’in Türkiye’de yaptığı işi yapan, uygulamaları, web sitesi olan spor içeriği veren Fransa'nın en büyük lokal spor markalarından biri. Şu anda Türkiye ofisimizden hem Türkiye’nin en büyük spor sitesi ve spor uygulamalarını hem de Fransa’nın en büyük spor sitesi ve uygulamalarını yönetmekteyiz.”

“Milyonlarca kişiyle muhatap olmaya alışkındık ama şimdi yüzbinlerce yeni ortağımız olacak”

Emre Uğurlu, Mackolik’in halka arzı için neredeyse bir yıldır çalıştıklarını, halka arzın çok ciddi bir konu olduğunu anlatarak, “Milyonlarca kişiyle muhatap olmaya alışkındık ama şimdi yüzbinlerce yeni ortağımız olacak. Dolayısıyla yeni ortaklarımıza her türlü açıklıkta, şeffaflıkta, mevzuata uygun şekilde hesap verebilmek, onları mutlu edebilmek için çok ciddi bir altyapınızın, hazırlığınızın olması gerekiyor.” dedi.

Mackolik olarak halka arza hazırlık sürecini son derece başarılı şekilde geçirdiklerini gerek Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gerekse Borsa İstanbul ile çalışmalar yaptıklarını ve sürece hazır hale geldiklerini aktaran Uğurlu, şunları kaydetti:

“Ben dijital sektörün içinden geldim. Mackolik, Türkiye’de çıkmış büyük internet, dijital projeler arasında Türk borsasında halka arz edilen ilk proje. Türkiye’den çıkan, gerçekten Türk mühendislerinin yaptığı, Türklerin sahip olduğu bir projenin Türk borsasında halka arz edilmesi bence çok önemli. İki açıdan çok önemli, birincisi milyonlarca insanın kullandığı bu uygulamaya, bu markaya insanlar kendileri de ortak olabilecekler, gelirlerden faydalanabilecekler, oradaki geliri de paylaşabilecekler, ikincisi de biz Türkiye’den girişimcilik yapmak isteyen gençlerin hepsine bir mesaj vermiş oluyoruz.

Türkiye’de bir proje yaparsanız, bir proje geliştirirseniz bunu illa yurt dışına satmanıza gerek yok. Türk borsasında da halka arz edip, çeşitli, farklı çıkış stratejileri uygulayıp Türk insanlarının buna ortak olmasını sağlayabilirsiniz.”

“19-20 Ocak’ta talep toplayacağız”

Emre Uğurlu, Mackolik olarak 19-20 Ocak’ta talep toplayacaklarını bildirerek, “İnfo Yatırım konsorsiyum liderimiz ama halkımız 40’a yakın aracı kurumdan taleplerini girebilecekler. 2 gün talep toplayacağız. Çok bilinen bir markayız, halkın teveccühünün çok büyük olmasını bekliyoruz. Talep topladıktan sonra bir hafta içinde de Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağız. 8,5 milyon lot hisse halka arz ediyoruz ve 38 liralık sabit bir fiyatla çıkıyoruz. Bireysel yatırımcılara da eşit dağıtım olacak. Dolayısıyla başvuran herkesin Mackolik’e ortak olma fırsatı olacak.” diye konuştu.

Halka arz sonrasında çok daha şeffaf ve yatırım yapılabilir hale geleceklerini, bilinirliğin artacağını vurgulayan Uğurlu, halka arz sonrası geldikleri yapıyla global pazarda bir marka olma yolunda yürüyeceklerini söyledi.

En çok talebin hangi yatırımcı kitlesinden gelebileceğine yönelik soru üzerine Uğurlu, “Neredeyse herkesten. Çünkü milyonlarca insanın kullandığı bir markayız ama tabii ki sporseverler bizi çok daha iyi tanıyor ama spora daha uzak insanlar da Mackolik’in ne iş yaptığını biliyor. O yüzden 7’den 70’e, kadından erkeğe çok ciddi talep geleceğini, en azından borsanın içinde olmak, geleceğine ve teknolojiye yatırım yapmak isteyen herkesin olması gereken bir halka arz.” değerlendirmesini yaptı.

“Mackolik özelinde önümüzdeki yılların çok daha parlak geçeceğine eminim”

Uğurlu, Borsa İstanbul’un Türkiye’deki en önemli yatırım alanlarından biri haline geldiğini belirterek, son derece güçlü firmaların olduğu, devlet mekanizmalarının kontrol ettiği bir yer olduğu için Borsa İstanbul’un çok önemli olduğunu aktardı.

Mackolik’in nakit ve kâr üreten bir firma olduğunu vurgulayan Uğurlu, “Kârımızı yeni gelen ortaklarımızla paylaşacağımızı izahnamede de belirttik, büyük bir zevkle. Her sene dağıtılabilir kârımızın minimum yüzde 50’sini temettü olarak dağıtma garantisi verdik. Uzun yıllardır ve sürekli kâr eden bir firma olarak, amacımız daha çok kâr edip yeni gelen ortaklarımızla temettüyü paylaşmak olacak. Bize ortak olan insanlar temettü veriminden de faydalanacak." diye konuştu.

Uğurlu, Mackolik’in 77 personelinin bulunduğunu, dünyanın farklı yerlerinde de farklı işler yapacaklarını anlatarak, “Halka arzdan alacağımız ivme ile Mackolik özelinde önümüzdeki yılların çok daha parlak, iyi geçeceğine eminim.” dedi.