Liman bağlantılı demir yolu kombine taşımacılık 12,3 milyon tona ulaştı

Bu durum intermodal taşımacılığa da olumlu yansıdı. Boltas CEO’su Selman Çoban, demir yolu yatırımlarının hızlanmasıyla intermodale talebin daha da artacağını belirtti.

Demiryolu Taşımacılığı Derneği'nin (DTD) raporuna göre 2022 yılında 5,8 milyon ton liman bağlantılı kombine ihraç taşıması gerçekleştirildi. İthalat kapsamında da toplam 6,5 milyon ton kombine yük taşıması yapıldı.

Türkiye Avrupa hattında blok trenleri ile sağladıkları intermodal taşımalarıyla öne çıkan Boltas’ın CEO’su Selman Çoban, Türkiye’de demir yolu ile yük taşımacılığına ilişkin yatırımların ve verimliliğin artması halinde kombine ve intermodal taşımacılığın daha fazla tercih edileceğini vurguladı.

Liman bağlantılı kombine taşımacılık 12,3 milyon tona ulaştı

Son 10 yılda Türkiye’deki intermodal taşımaların sürekli artış gösterdiğini ifade eden Çoban, “DTD’nin raporuna göre geçen yıl ithalat ve ihracat olmak üzere toplam 12,3 milyon ton liman bağlantılı kombine yük taşımacılığı gerçekleştirildi. Yeni demir yolu bağlantılarının eklenmesiyle bu rakamın her geçen yıl artacağını düşünüyoruz.” dedi.

Yeşil Mutabakat’a uyum için intermodal şart

Çoban, intermodal taşımaların düşük karbon salımı sebebiyle de öne çıktığını belirterek, “AB Yeşil Mutabakatı, ihracatta fırsata dönüştürebilmemiz için intermodal daha önemli hale geldi. İntermodal taşımacılıkta daha uygun fiyatlamalar ve sabit transit süreler de ticaretin daha akıcı olmasını sağlıyor.” diye konuştu.

Taşıma hacimlerinin yüzde 85’ini intermodal operasyonların oluşturduğunu söyleyen Çoban, şunları da kaydetti:

“İstanbul, Yalova, İzmir ve Mersin’den gerçekleştirdiğimiz Ro-Ro çıkışlarımız ile Fransa’nın Sete Limanı’na veya İtalya’nın Trieste Limanı’na ulaşıyoruz. İntermodal hatlarımızda kara yolu, deniz yolu ve demir yolu servislerini entegre şekilde, optimum verimlilik anlayışıyla kullanıyoruz.

Türkiye – Almanya hattında hem Ro-Ro bağlantılı hem de direk kara treni seferleriyle hizmet veriyoruz. Bu hatta karşılıklı tek seferde karbon salımını 80 ton azaltıyorken, yüzde 15-20 civarında maliyet avantajı da sağlayabiliyoruz. Geçen yıl İngiltere intermodal hattımızı da devreye almıştık. Yeni intermodal güzergâhları ve rotaları için ise çalışmalarımız sürüyor.”