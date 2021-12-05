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Libya'dan 25 yıl aranın ardından ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı

Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla 25 yıl aranın ardından yeniden başlatılan yolcu gemisi seferleri kapsamında Libya'nın Misrata kentinden yola çıkan ilk yolcu gemisi "Kevalay Queen", İzmir'e geldi.

Libya'dan 25 yıl aranın ardından ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı

İzmir Alsancak Limanı'na 107 yolcuyu getiren Kevalay Queen'i, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı, Türkiye Libya İş Adamları Derneği Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil'in de aralarında olduğu ilgililer karşıladı.

Murtaza Karanfil, gazetecilere yaptığı açıklamada, gemi seferlerinin yeniden başlamasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Karanfil, Türkiye ile Libya arasında 2 yıl önce imzalanan Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası sayesinde, iki ülkenin birbirine komşu olduğunu, bu komşuluğa katkı sağlamak düşüncesiyle 1996'da yeterli ilgi görmemesi nedeniyle biten gemi seferini yeniden başlattıklarını belirtti.

Karanfil yolcu, yük ve araç taşıyacak bu gemilerin 500 yataklı olduğunu, 700 koltukta yolcu kapasitesi bulunduğunu, ayrıca 520’ye yakın araç alabildiğini kaydederek, şöyle dedi:

"Gemi İzmir’e 3 günde geldi. İzmir’de dün bir fırtına vardı. Ondan dolayı 1 gün aksama yaşandı. Normal süre 2 gündür. Gelecekte bu seferleri farklı şehirlere çoğaltabiliriz. Marmaris, Antalya, İstanbul, Bursa gibi şehirlerde hem turizm hem ticarete katkı sağlayacak, bazı şehirlerde sadece turizm olacak."

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