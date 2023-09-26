Kuzu Kıyma Fiyatıyla Altın Yarışıyor: Et Fiyatları Uçuşa mı Geçiyor?

Son altı hafta içerisinde fiyatı düşen kırmızı et, tekrar yükselme trendine girmiş bulunmaktadır. Karkas etin 5 bin tonluk ihracatına verilmeyen izin dahi bu artışın önüne geçemedi. Sektör uzmanları, geçtiğimiz ay içinde kırmızı et fiyatına gelen 35 liralık artışı teyit ediyor.

Kırmızı Et Neden Bu Kadar Pahalı?

45 günlük bir durgunluk döneminden sonra et fiyatlarına yapılan zamlarla, fiyatlar yeniden yükselmeye başlamıştır. Ticaret Bakanlığı'nın yıl sonuna kadar 5 bin ton kuzu karkas etin ihracatına izin vermemesi, fiyatların artmasını engelleyemedi.

Kuzu Et Fiyatlarında Gözlemlenen Değişim

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi'ye göre, kuzu karkas etin fiyatı son zamlarla birlikte 245 ile 259 lira arasına yükseldi. Eylül ayının başlarında bu fiyatın 215 ile 225 lira arasında olduğunu belirtiyor.

Kasaplarda kuzu kıymanın kilogram fiyatı 560 ile 620 lira arasında değişiklik gösteriyor. Dana kıymanın kilogram fiyatı ise 420 ile 460 lira arasında bulunmaktadır.

Et Fiyatlarında Son Zam Oranları

Aydın Tüfekçi, son bir haftada karkas ete gelen toplam 15 liralık zam bilgisini paylaştı. Özellikle dana ve kuzu karkas ete son pazar günü 5 liralık bir artış olduğunu belirtti.

Üreticilerden Fiyat Tahminleri ve Tavsiyeler

Besiciler, sosyal medya üzerinde et fiyatlarının daha da artabileceği yönünde mesajlaşmalar yapıyorlar. Bu nedenle bazı tüccarlar, hayvan alımında zorluk yaşıyor. Fiyat artışının devam edeceğine inanan Tüfekçi, hayvanların daha yeni ahıra girdiğini ve besi-yem fiyatlarının da arttığını vurguluyor.

Fiyatların Düşmesi İçin Öneriler

Aydın Tüfekçi, fiyatların düşmesi için yurtdışından düve getirilmesi ve köylülere yem desteği sağlanması gerektiğine dikkat çekiyor. Aynı zamanda hayvancılığın desteklenmesi için sürekli hayvan sayımının yapılması gerektiğini belirtiyor.

Zincir Marketler ve Et Fiyatları

Et ve Süt Kurumu'nun yurtdışından getirdiği hayvanların sadece kendi kesimlerinde kullanıldığı ve zincir marketlere indirimli fiyatla sunulduğu belirtiliyor. Serbest piyasada dana karkasın kilogram fiyatının 258 lira olduğunu, ancak tüm giderler eklendiğinde bu fiyatın yüzde 55 arttığını ifade eden Tüfekçi, alınan etin kalitesine göre fiyat farklılıklarının olabileceğini de ekliyor.