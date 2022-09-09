Kurum: Gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, asgari ücretli vatandaşlarımız maaşlarıyla ev alabilecek

"Yüz Yüze Gönül Gönüle Aksaray" programı kapsamında bir otelde vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum, bu gibi programları çok önemsediğini, şehrin tüm noktalarına ulaşacaklarını, işçisiyle, emeklisiyle, öğrencisiyle, turizmcisiyle ve tüm sektörlerin temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

AK Parti olarak 20 yıldır her şehirde vatandaşların gönlüne girmek suretiyle hizmetler yaptıklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"İnşallah 4 gün sonra tüm Türkiye'ye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük bir müjde verecek. Bu müjde çerçevesinde yeni sosyal konutlarımızı 81 ilimizde ve ilçelerimizde vatandaşlarımıza kazandırıyor olacağız. Gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler. Gençlerimiz okullarını bitirdiklerinde, hayata atılacakları an yine bu sosyal konut projesinden faydalanabilecekler. Hem sosyal konut hem de altyapılı arsa vereceğiz inşallah. Vatandaşlarımız, altyapısını ve imar planını hazırladığımız bu arsalarda kendi evlerini yapabilecekler."