Küresel yapı sektörü İstanbul'da buluştu

Hyve Group tarafından Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve alanında Türkiye'nin en büyük organizasyonu olma özelliği taşıyan Yapı Fuarı, sektörün tüm önemli yerli katılımcı ve üreticilerini yabancı alıcılar ile buluşturuyor.

Küresel yapı sektörünün buluştuğu iş birliği platformu olan etkinliğin, ülkeye döviz girdisi sağlamasının yanı sıra ihracat kaleminde önemli payı bulunuyor.

Toplam 16 ülkeden 300'e yakın katılımcının yer aldığı fuara, 123 farklı ülkeden 3 binden fazlası yabancı olmak üzere yaklaşık 40 bin sektör profesyonelinin katılımı bekleniyor. 200'den fazla ürün grubu, fuar alanında yapı sektörü profesyonellerinin ilgisine sunuluyor.