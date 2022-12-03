Son Dakika

Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasıyla karışık bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

EKONOMİ 03.12.2022, 12:09
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi

Hafta içinde para politikasına ilişkin sözle yönlendirmede bulunan Powell, enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu söyledi.

Faiz artış hızını yavaşlatma zamanının aralık toplantısında gelebileceğini belirten Powell, "Para politikasında aşırı sıkılaştırma yapmak istemiyoruz ancak enflasyon konusunda daha yolumuz var. Geçmişteki tecrübeler, para politikasını fazla erken yumuşatmamak gerektiği konusunda bizleri uyarıyor ve biz de enflasyonu hedeflenen seviyeye düşürene kadar yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fed'in Bej Kitap raporunda da enflasyonda ılımlı seyir beklentilerine karşın resesyon kaygılarına yer verilirken, birçok katılımcının ekonomik görünüme ilişkin daha fazla belirsizlik veya artan karamsarlık ifade ettiği bildirildi.

Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelere devam ederken, çoğunluğun faiz artırımında yavaşlamaya sıcak baktığı görülüyor.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, piyasaların daha yüksek faiz oranı ihtimalini yeteri kadar fiyatlamamış olabileceğini belirtirken, New York Fed Başkanı John Williams enflasyonla mücadelede hala uzun yolları olduğunu kaydetti.

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard ise arz şoklarının enflasyon risklerini hala yukarıda tuttuğunu dile getirdi.

Öte yandan, cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 263 bin artarak beklentileri geride bırakırken, Fed'in bu ayki faiz kararına ilişkin kararsızlık gelecek haftaya taşındı.

Ülkede, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 72 baz puanla son 22 yılın zirvesinde bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri ise tarım dışı istihdam verisinin ardından yüzde 77'ye geriledi.

Powell'ın açıklamalarıyla destek bulan altının ons fiyatı hafta içinde 1.800 doların üzerine çıkmasına karşın, haftanın son gününde kazançlarını kısmen geri verdi ve haftayı yüzde 2,5 kazançla 1.798 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı üç haftalık düşüş eğilimini sonlandırarak geçen hafta yüzde 2,2 artışla 85,9 dolara, bakırın libresi yüzde 2,7 yükselişle 3,73 dolara çıktı.

New York borsası sınırlı da ola yükseldi

ABD'de pay piyasaları bu hafta alış ağırlıklı bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler yoğun veri gündemine çevrildi. Ülkede açıklanan makroekonomik veriler ekonomiye ilişkin karışık sinyaller vermeye devam ederken, Fed'in bu ay atacağı adımlara ilişkin belirsizlik sürüyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, 3. çeyrek büyüme verisi ikinci tahmin sonuçları kapsamında yüzde 2,9'a revize edilirken, özel sektör istihdamı ise kasımda 127 bin ile Ocak 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,7'de sabit kalırken, Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,6 artarak 32,82 dolara çıktı.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, yüksek borçlanma maliyetlerinin mal talebini baskılaması nedeniyle Mayıs 2020'den bu yana ilk defa daralmaya işaret eden 50 seviyesinin altında kaldı.

Ülkede kişisel gelirler, ekimde aylık yüzde 0,7 ve kişisel tüketim harcamaları da beklentiler dahilinde yüzde 0,8 artış kaydetti. New York borsasında bu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık yüzde 1,13, Nasdaq endeksi yüzde 2,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

5 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri, salı dış ticaret dengesi ve cuma Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), toptan stoklar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.

Avrupa'da enflasyon yavaşlama sinyali verdi

Avrupa borsalarında geçen hafta karışık bir seyir izlenirken, bölgede açıklanan enflasyon verileri yavaşlama sinyali verdi.

Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 10 yükseldi. Beklentiler, TÜFE'nin kasımda yüzde 10,3 artması yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 10,6 düzeyinde bulunan enflasyon kasımda yüzde 10'a geriledi. Beklentilerin altında kalan ve 1,5 yıl sonra düşüş kaydeden enflasyon verisinde enerji ve hizmet maliyetlerindeki azalış etkili oldu.

Analistler, Avrupa'daki enflasyon verilerinin ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın pazartesi ve perşembe günü yapacağı konuşmaların öneminin arttığını belirterek, açıklamalarda söz konusu verilerin ardından bankanın ultra şahin duruşunu değiştirip değiştirmeyeceğine ilişkin sinyallerin aranacağını söyledi.

Bu hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 yükselirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 geriledi.

Gelecek hafta pazartesi bölge genelinde hizmet sektörü PMI, salı Almanya'da fabrika siparişleri ve çarşamba Avro Bölgesi'nde büyüme ile Almanya'da sanayi üretimi takip edilecek.

Asya'da Çin'den gelen haberler piyasalara yön verdi

Asya borsalarında bu hafta alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya negatif ayrıştı.

Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşın, salgınla mücadelede alınan kararların yumuşatılabileceğine yönelik haber akışı ve hükümetin inşaat sektöründeki şirketlere pay piyasalarında fonlama imkanı tanıması pay piyasalarını destekledi.

Çin hükümeti, giderek artan sosyal ve ekonomik sıkıntılara yol açan Kovid-19 salgınıyla mücadele stratejisinde değişimin işareti olarak yaşlı nüfusun aşılanmasına odaklanılacağını bildirdi. Söz konusu adımların "sıfır Kovid-19" politikasından dönüş yolunda başlangıç olduğu tahmin edilirken, ülkede hükümetin ekonomiyi odak noktasına aldığına ilişkin algı güçlendi.

Japonya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 2,6 gerileyerek beklentilerin altında kalırken, konut başlangıçları da yıllık yüzde 1,8 azaldı. Ülkede işsizlik de ekimde yüzde 2,6'ya yükseldi.

Çin'de açıklanan PMI imalat sanayisinde 48'e, hizmet sektöründe 46,7'ye indi.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,79 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,76, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 6,27 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,08 yükseldi.

5 Aralık ile başlayan haftanın veri takviminde pazartesi Çin'de hizmet sektörü ve bileşik PMI, çarşamba Çin'de dış ticaret dengesi, perşembe Japonya'da dış ticaret dengesi ve büyüme ile cuma Çin'de TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek.

Yurt içinde gözler enflasyon verilerine çevrildi

Yurt içinde bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,82 artışla 4.962,97 puana yükselerek haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 5.091,68 puana taşıdı.

Gelecek hafta gözler pazartesi günü yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,10 artmasını bekliyor.

Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın hemen altında 18,6331'den tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5.000 ve 5.090 seviyelerinin direnç, 4.900 ve 4.870 puanın ise destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi ÜFE, salı reel efektif döviz kuru ve çarşamba hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Aralık 2022
İmsak 06:33
Güneş 08:04
Öğle 12:59
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Bodrumspor 15 25
5. Keçiörengücü 14 25
6. Boluspor 14 25
7. Samsunspor 14 24
8. Manisa FK 14 23
9. Bandırmaspor 15 22
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4