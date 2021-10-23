Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi

Açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının tedarik zincirindeki sıkıntılar ve artan maliyet baskılarından, beklentilerden daha az etkilenmesi risk iştahını artıran en önemli sebep olurken, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları Avrupa borsalarının negatif ayrışmasına neden oldu.

Öte yandan, para politikası yapıcılarının şahinleşen tonu dikkati çekmeye başladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin şahin açıklamaları sonrası BoE'nin gelecek toplantıda faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell enflasyonun kalıcı olabileceğini söyledi.

Analistler, yatırımcıların Fed'in ilk faiz artırımına yüzde 68 ihtimalle Haziran 2022'de gitmesinin beklendiğini kaydederek, bir önceki hafta fiyatlamalarının aynı dönem için faiz artırımına yüzde 46'lık ihtimal verdiğini dile getirdi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,70 ile 10 Mayıs haftasından bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından gerilese de haftayı 6 baz puan yükselişle yüzde 1,6370'ten tamamladı.

Analistler, tedarik zincirindeki sıkıntıların risk algısını artırmaya devam etmesi ve ABD ile Çin arasında artan gerilimle altının ons fiyatının 1.813 dolara kadar yükseldiğini ancak Powell'ın dün enflasyonun kalıcı olabileceğine dair açıklamalarıyla altının ons fiyatının kazançlarını kısmen geri verdiğini bildirdi. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 1,49 artışla 1.793 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı üst üste dokuzuncu haftayı da değer kazancıyla kapatırken, haftalık yüzde 0,63 artarak 84,9 dolara yükseldi.

Öte yandan hafta içinde, ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonu (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladı.

Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin borsada işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin 67 bin dolara çıkarak tarihi zirvesini yenilerken, daha sonra kazançlarını geri verdi ve şu sıralarda 61 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD'de bilanço dönemi risk iştahını besledi, S&P endeksi rekor kırdı

ABD'de güçlü devam eden 3. çeyrek şirket finansallarıyla New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek haftanın gündeminde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi bulunuyor.

Powell, dünkü açıklamasında bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda olduğunu kaydederek, yüksek enflasyonun gelecek yıla kadar sürebileceğini ifade etti.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre ekimde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 59,2'ye gerilese de güçlü kalmaya devam ederken, hizmet sektörü PMI 58,2'ye çıktı.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 1,64 yükselişle haftalık kapanış rekoru kırarken, Nasdaq endeksi yüzde 1,29 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,08 değer kazandı.

25 Ekim ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı yeni konut satışları ve Richmond Fed sanayi endeksi, çarşamba toptan stoklar ve dayanıklı mal siparişleri, perşembe Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve bekleyen konut satışları, cuma ise kişisel gelirler, kişisel harcamalar ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa'da gözler ECB'de

Avrupa borsaları süregelen enerji arzı sıkıntıları, Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları ve enflasyon endişeleriyle karışık bir seyir izledi.

Avrupa'da, BoE ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) arasında politika farklılaşması gözlemlenirken, gelecek hafta perşembe günü ECB'nin faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.

ECB'nin faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) sonlandırılmasına ilişkin sürecin netleştirilmesi bekleniyor.

Fransa, akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışlar nedeniyle aylık net geliri 2 bin avronun altında olanlara 100 avro yardım yapacaklarını ve doğal gaz kullanım bedellerini gelecek yıl sabitleyeceklerini duyurdu.