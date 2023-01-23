Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının para politikası kararları öncesi karışık sinyaller veren makroekonomik veriler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) resesyon sinyali olarak takip ettiği 3 aylık hazine bonosu faizi ile 10 yıllık tahvil getirisi arasındaki fark geçen hafta 140 baz puanla 1981'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, Fed'in gelecek hafta faiz artış hızını yavaşlatacağına ilişkin göstergeler güçlenmeyi sürdürüyor.

ABD'nin önemli ekonomi gazetelerinden Wall Street Journal'da (WSJ) çıkan habere göre bankanın bugüne kadar attığı adımların etkisini göstermesi ve ekonominin "yumuşak iniş" yapabilmesi için şubatta faiz artış oranını 25 baz puana indirebileceği beklentisinin öne çıktığı belirtildi.

Analistler, WSJ'nin daha önceki haberleriyle piyasa fiyatlamaları ve tahminler üzerinde etkili olduğunu belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığını dile getirdi.

Buna karşın, ABD'de ekonomik aktivitenin bir süredir yavaşladığına dikkati çeken analistler, Fed'in faiz artışlarına nerede son vereceğine yönelik belirsizliğin ise devam ettiğini kaydetti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta da 25 baz puanlık faiz artışı yapmasının ardından şahin adımlarına son vereceğinin tahmin edildiğini ancak Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinde faiz artışlarının daha uzun sürebileceğine yönelik vurguların sürdüğünü bildirdi.

Devam eden bilanço döneminde bu hafta önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarını açıklaması beklenirken, bu şirketler arasında Microsoft, Tesla ve IBM de bulunuyor.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borçlanma limitine ulaşması piyasalarda risk algısını artırdı.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yeni kazanan Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana bir tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı olurken, Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,89, Nasdaq endeksi yüzde yüzde 2,66 ve Dow Jones endeksi yüzde 1 yükselirken, ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın şahin açıklamalarıyla dalgalı bir seyir izlenirken, bu hafta yoğun veri takviminin yanı sıra Lagarde'ın bugün Almanya Borsası'ndaki açıklamaları ve ECB üyelerinin perşembe gününe kadar yapacakları sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bölgede enflasyonun gerilemesi sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faiz artışlarını 25 baz puana indireceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini ancak Lagarde'ın açıklamalarının ardından belirsizliklerin arttığını söyledi.

ECB üyesi Klass Knot şubatta ve martta bankanın 50 baz puan faiz artırmasının doğru olacağını kaydederken analistler, piyasalardaki beklentilerin de yavaş yavaş yeniden şekillenmeye başladığını ifade etti.

Analistler, söz konusu şahin tavrın avro/dolar paritesini 1,0906 ile Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyeye taşıdığını belirtti.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,76, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise karışık seyirle başladı.

Asya piyasalarının önemli bölümünde bugün yeni yıl tatili nedeniyle işlem gerçekleşmezken, açık olan Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

Çin'de piyasalar hafta boyunca, Hong Kong'da 3 ve Güney Kore'de ise 2 gün kapalı olacak.

Yurt içinde, cuma günü yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kazancıyla 5.490,34 puandan tamamladı.

Cuma günü, yüzde 0,1 artışla 18,8034'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8020'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.340 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, aralık ayı öncü göstergeler endeksi

18.00 Avro Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi

20.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması