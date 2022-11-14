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Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri ve kripto para piyasalarındaki negatif seyir fiyatlamaları zorlaştırıyor.

EKONOMİ 14.11.2022, 10:59
Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla oluşan pozitif hava varlığını korusa da, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını nerede sonlandıracağına ilişkin soru işaretleri ve kripto para piyasalarındaki negatif seyir fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla New York borsasında hızlı yükseliş kaydedilirken, Fed yetkililerinin konuya ilişkin açıklamaları yakından takip ediliyor.

Buna göre, gelecek toplantıdan itibaren faiz artırım hızının 50 baz puana düşürülmesi şimdiye kadar açıklamada bulunan bütün yetkililer tarafından kabul edilirken, bankanın nerede duracağına ilişkin belirsizlikler ise varlığını koruyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller yaptığı açıklamada Fed'in faiz artırımlarında hala çok uzun bir yolu olduğuna dikkati çekerek, "Faiz oranları, enflasyonda bir dizi iyileşme verisi görene kadar yükselmeye devam edecek. Gelecek bir iki toplantıda faiz artırımlarının sonlanması gibi bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Waller, gelecek toplantıda 50 baz puan faiz artışına ise yeşil ışık yaktı.

Dolar endeksi Waller'ın açıklamalarının ardından yeni haftaya yüzde 0,5 yükselişle 106,9 seviyesinden başlarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan faiz artırılacağı öngörülüyor.

Kripto para piyasaları ise küresel bazda risk iştahına negatif etki etmeye devam ediyor.

FTX'in geçen hafta cuma günü iflas başvurusunda bulunmasının ardından, konuya ilişkin haber akışı kripto para piyasalarına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

ABD basınında çıkan haberlere göre, FTX'in elindeki varlıklarda yaşanan sert düşüş ve bazı kurumların izinsiz şekilde fonlarını geri almaları sonucu birçok yatırımcının parasını geri alamayacağı belirtiliyor.

Dünyanın en büyük ikinci kripto para piyasasında yaşananlar güven problemini artırırken, geçen hafta yüzde 22'den fazla değer kaybeden Bitcoin, şu sıralarda 16 bin doların altında işlem görüyor.

Öte yandan, ABD’de Kongre üyeliği ve valilikler başta olmak üzere eyalet ve yerel pozisyonlar için yapılan ara seçimlerde Nevada'da Demokrat aday Catherine Nasto'nun rakibini geride bırakmasının ardından Demokratlar, Senatoda çoğunluğu garantiledi.

Cuma günü New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,92, Nasdaq endeksi yüzde 1,88 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise sınırlı düşüşle başladı.

Avrupa'da tarafında, bu hafta yarından itibaren yoğunlaşacak veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bölge ekonomisine ilişkin endişeleri azaltmaya devam ederken, doğal gaz fiyatları da geriliyor.

Hollanda'da işlem gören aralık vadeli doğal gaz kontratları geçen hafta yüzde 14,7 gerileyerek 97,9 avrodan kapandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri sözle yönlendirmelerde ultra şahin duruşlarını korurken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın cuma günü yapacağı açıklamalar öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek toplantıda 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 düşüş kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.

Asya'da borsalar yeni haftaya Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, Çin'in "sıfır Kovid-19" politikasında ve konut sektöründeki uygulamalarında yumuşamaya gitmesi risk iştahını besliyor.

Söz konusu adımalar Çin'de dikkatlerin tekrar ekonomiye yöneldiği şeklinde yorumlanırken, Japonya'da bugün hisse geri alım programı açıklaması beklenen Softbank'ın açıklama yapmamasının ardından banka hisseleri yüzde 16 değer kaybetti.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi marjında bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi geçen haftanın son işlem gününde gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.552,44 puana taşımasının ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 4.455,53 puandan tamamladı.

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,3 artışla 18,5505'ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5610'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin açıklanacağını kaydederek, G20 toplantısı ve FTX konusuna ilişkin haber akışı ile Fed ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini aktaran analistler, 4.500 ve 4.550 puanın ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret endeksleri

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı sanayi üretimi

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