Küresel piyasalar, tahvil faizlerindeki durulma sonrası yön arayışında

Küresel piyasalarda, tahvil faizlerindeki gevşemenin yatırımcı risk iştahındaki toparlanmaya katkı sağlaması ile karışık bir seyir izlenirken, bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Merkez bankalarının agresif faiz artırımlarının devam edeceği sinyali verdiği bir ortamda, İngiliz hükümetinin enflasyonla mücadeleye gölge düşürebilecek vergi indirimi planını duyurması ile tahvil ve döviz piyasasında yaşanan çalkantı, dün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) tahvil alımı hamlesini açıklamasının ardından duruldu.

Banka'dan yapılan açıklamada, piyasa işleyişinin yeniden sağlanması amacıyla uzun vadeli İngiltere devlet tahvillerinin geçici alımlarına başlandığı bildirildi. Tahvil alımlarının bir zaman sınırlaması olacağı vurgulanan açıklamada, "İhaleler 14 Ekim'e kadar sürecektir. Piyasa işleyişine yönelik risklerin azaldığına karar verildiğinde, alımlar sorunsuz ve düzenli bir şekilde azalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

BoE'nin açıklaması sonrası İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi, yaklaşık 4 yılın zirvesi olan yüzde 4,54 seviyesinden yüzde 4'e kadar geri çekildi. Ülkenin 30 yıllık tahvil faizi de 1992'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Almanya, Fransa ve İtalya tahvil faizlerinde de düşüş eğilimi öne çıkarken, dün Nisan 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 4'ün üzerini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,70'e kadar geri çekilmesinin ardından yüzde 3,78'de dengelendi.

Tahvil piyasasındaki gevşeme sonrası artan risk iştahı döviz piyasasında da etkisini gösterirken, dolar endeksindeki düşüşle emtia fiyatları üzerindeki baskı azaldı. Dün dolar endeksi 20 yılın zirvesi olan 114,8'den 112,6'ya kadar geriledi, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,4 artışla 88,1 dolara, altının ons fiyatı da yüzde 1,9 yükselişle 1.660 dolara çıktı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında da alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,88, S&P 500 endeksi yüzde 1,97 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,05 yükseldi. ABD'nin endeks vadeli kontratları, yeni güne ise sınırlı da olsa satıcılı başladı.

Avrupa tarafında, enerji krizine ilişkin gelişmeler, bölge ekonomilerine yönelik artan resesyon kaygıları ve merkez bankası yetkililerinin açıklamaları piyasalara yön veren temel gelişmeler olmaya devam ediyor. Dün Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını içeren sekizinci yaptırım paketini teklife sunarken, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntılarına ilişkin başlatılan soruşturmalar da gündemi meşgul etti.

Öte yandan BoE'nin açıklaması sonrası dolar karşısında tarihi düşük seviyede işlem gören sterlin ve 20 yılın en düşük seviyesinde hareket eden avroda toparlanma isteği öne çıktı. Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında İtalya hariç alıcılı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Bu sabah itibarıyla sterlin/dolar paritesi 1,0790'dan, avro/dolar paritesi 0,9690'dan işlem görüyor. Avrupa endeks vadeli kontratları şu dakikalarda karışık bir seyir izliyor.

Asya tarafında, bugün veri akışının zayıf olması ile New York borsası kapanışında hakim olan pozitif havanın devralınması dikkati çekiyor. Dolar/yen paritesi 144,5 ile 24 yılın zirvesinde kalmaya devam ederken, dolar/yuan paritesi Kasım 2008'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 7,25'ten 7,18'e çekildi.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselişle seyrediyor.

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü de yüzde 2,07 değer kaybıyla 3.198,16 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,4 artışla 18,5092'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5290'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, tahvil ve döviz piyasasındaki hareketliliğin yakından izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Bugün veri gündeminin de yoğun olduğuna işaret eden analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCM) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.140 puanın destek, 3.320 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı ekonomik güven endeksi

14.00 Türkiye, PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 Almanya, eylül ayı TÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, 2. çeyrek nihai büyüme

15.30 ABD, 2. çeyrek nihai kişisel tüketim harcamaları