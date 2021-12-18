Küresel piyasalar şahinleşen merkez bankalarıyla negatif seyretti

Küresel bazda enflasyon baskısının para politikaları üzerindeki etkinliği artmaya devam ederken, bu hafta ABD ve İngiltere merkez bankaları başta olmak birçok merkez bankasının şahinleşmesi sonrası küresel pay piyasalarında satış baskısı hakim oldu.

Hafta içinde, ABD Merkez Bankası (Fed) 2021'in son toplantısında faizleri değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 düzeyinde bırakırken, varlık alımlarının azaltım hızını aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardı.

Karar metninde, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) varlık alımlarının hızındaki benzer indirimlerin her ay uygulanmasının uygun olacağı, ancak ekonomik görünümdeki değişikliklerin gerektirmesi halinde alımların hızını ayarlamaya hazır oldukları vurgulandı. Öte yandan metinden enflasyona ilişkin "geçici" değerlendirmesinin çıkarılması dikkati çekti.

Bankanın ekonomiye ilişkin yayımladığı projeksiyonlarda ise gelecek yıl için 3 faiz artırımına işaret edilirken, enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomik gelişmeler ve görünümün, varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasını gerektirdiğini belirterek, "Yükselen enflasyon baskıları ve hızla güçlenen iş gücü piyasası nedeniyle ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı yok." dedi. Omicron varyantının ekonomi için risk oluşturduğunu belirten Powell, maksimum istihdam yönünde hızla ilerlediklerini, ancak bir müddet daha iş gücüne katılımın güçlü olmayabileceğini söyledi.

Analistler, Fed'in karar metni ile Powell'ın açıklamalarının "güçlü ve net" mesajlar verdiğini belirterek, yapılan yönlendirmelerin her ne kadar "şahin" tonda devam etse de 2022'de para politikalarının seyrine ilişkin belirsizlikleri azalttığını, bu durumun pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Ağustos 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini sabit bıraktı.

Bu hafta para politikası kararlarını açıklayan birçok gelişmekte olan ülke merkez bankası politika faizlerinde artışa giderken, büyük çoğunluğunda şahinleşme eğiliminin devam edeceğine yönelik yönlendirmeler dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 8 baz puan düşüşle yüzde 1,40'a inerken, altının ons fiyatı şahinleşen merkez bankalarına karşın artan enflasyon baskısıyla yükselerek haftayı yüzde 0,85 artışla 1.798 dolardan tamamladı.