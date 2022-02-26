Küresel piyasalar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla karıştı

Küresel pay piyasaları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla dalgalı bir seyir izlerken, gelecek hafta iki ülke arasındaki gelişmelerin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

EKONOMİ 26.02.2022, 21:47
Küresel piyasalar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla karıştı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması varlık fiyatları üzerinde baş rolü oynadı.

Küresel pay piyasaları, perşembe günü başlayan saldırının ardından piyasalarda riskli görülen varlıklardan kaçışı beraberinde getirirken, başta ABD, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İngiltere olmak üzere birçok ülke Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldı.

Özellikle ABD ve Avrupa tarafından Rusya'ya karşı yaptırım açıklamaları, jeopolitik risklerin sınırlı kalabileceği ve kısa süre içinde tekrar diplomasiye dönülebileceği beklentilerini artırırken, yatırımcıların da yeniden borsalarda alıma yönelmelerini sağladı.

Analistler, Ukrayna'daki gelişmeler ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, oynaklığın yüksek olması nedeniyle yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, saldırı haberleriyle birlikte güvenli liman alımları ve tedarik konusunda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle yükselen altın, petrol ve tahvil fiyatları ise diplomasiye dönüleceği beklentisiyle haftalık bazda kazançlarını büyük ölçüde geri verdi.

Diplomasiye dönüleceği yönündeki açıklamaların piyasaları pozitif etkileyeceğini aktaran analistler, enerji ve emtia fiyatlarında düşüşün devam etmesi durumunda pay piyasalarındaki yükselişlerin kalıcı olacağını kaydetti.

Altının ons fiyatı, bu hafta Ocak 2021'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.950 dolara çıkmasının ardından kazançlarını geri vererek, haftayı yüzde 0,47 azalışla 1.888 dolardan tamamladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de hafta içinde yüzde 1,84'e kadar gerilemesine karşın hafta kapanışına yakın azalan tahvil talebiyle yükselerek haftayı yüzde 2'den kapattı.

Brent petrolün varil fiyatı ise tedarik sorunları endişesiyle 102,1 dolarla 1 Eylül 2014 haftasından bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından kazançlarının büyük kısmını geri vererek haftayı yüzde 1,8 artışla 93,8 dolardan tamamladı.

ABD'de gündem oldukça yoğun olacak

ABD'de bu hafta pay piyasaları haftanın ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket etse de, perşembe ve cuma günü Rusya'ya karşı açıklanan yaptırımların jeopolitik riskleri azaltacağı beklentisiyle kayıplar Dow Jones endeksi hariç geri alındı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyerek savaşı seçtiğini ve sonuçlarına katlanacağını belirterek, ağırlıklı olarak Rus bankacılık sistemini ve ekonomisini hedef alan yaptırımları açıkladı.

Aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB'nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyuran Biden, bu bankaların toplamda 1 trilyon dolarlık varlıklarını da dondurduklarını aktardı.

ABD, son olarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Gelecek hafta ise gündemin odağında Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerin yanı sıra, Fed Başkanı Powell'ın çarşamba ve perşembe günü yapacağı açıklamalar ile cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri bulunuyor.

Analistler, Powell'ın açıklamalarında yükselen jeopolitik risklerin para politikasına olası etkilerine ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydederek, yoğun makro ekonomik veri gündeminin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 0,82 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,08 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 1,90 değer kaybetti.

28 Şubat ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi toptan stoklar ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI, inşaat harcamaları ve ISM imalat sanayi PMI, çarşamba ADP istihdam raporu ve Fed'in Bej Kitap raporu, perşembe hizmet sektörü PMI, fabrika siparişleri ve dayanaklı mal siparişleri ile cuma tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri takip edilecek.

Avrupa'da risk en üst seviyede

Avrupa borsalarında artan jeopolitik risklerle satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek hafta da konuya ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Avrupa ülkelerinin enerji tedarikinde Rusya'ya olan bağımlılıkları ülkelerin daha sert önlemler almasını engellese de, Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamı Rusya'ya yaptırım kararı aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Almanya, Kuzey Akım 2 projesinde ruhsatlandırma sürecini durdururken, AB tarafından, Rusya Federasyonu, hükümeti ve Merkez Bankasına finans sağlamak yasaklandı.

AB ülkeleri Rusya'nın sermaye piyasalarına erişimini engelleyecek mali yaptırımların da uygulanmasında uzlaşılırken, bu çerçevede, Rus bankacılık piyasasının yüzde 70'ini kapsayacak ve kamuya ait şirketleri de içerecek yaptırımların hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Ulaşım sektörünün de yaptırım kapsamına alınmasına karar verilirken, Rusya'nın mevcut ticari uçak filosuna yedek parça ve ekipman satışına yasak getirildi.

Rusya'nın çip gibi önemli teknolojilere erişimi de sınırlandırıldı.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin, fiyat istikrarı ve Avro Bölgesi'nin finansal sisteminde istikrarın sağlanması için gereken her şeyi yapacağını belirtti.

Avrupa'da artan jeopolitik gerilimle birlikte nisan vadeli doğal gaz kontratı haftalık bazda yüzde 27,8 artışla 93,1 avroya çıkarken, hafta içinde 143 avroyu test etti.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürmesinin beklendiğini kaydederek, özellikle emtia fiyatlarındaki oynaklığın riskli varlıklar üzerindeki satış baskısını güçlendirebileceğini ifade etti.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021'in 4. çeyreğinde yıllık yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde büyürken, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 5,1 arttı.

Bu gelişmelerle bu hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32, Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,56 ve İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 2,77 değer kaybetti.

Gelecek hafta salı bölge genelinde imalat sanayi PMI, çarşamba Almanya'da işsizlik ve Avro Bölgesi'nde TÜFE, perşembe bölge genelinde hizmet sektörü PMI ve Avro Bölgesi'nde işsizlik ile cuma Almanya'da dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.

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