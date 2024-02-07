Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğünü gösterirken, genel olarak şirketlerin finansal sonuçlarının tahminlerden iyi gelmesi pay piyasalarında risk iştahını destekliyor.

Dün beklentilerin üzerinde gelir açıklayan Amerikan yazılım şirketi Palantir'in hisselerinin yüzde 30'dan fazla değer kazanması dikkati çekerken, medikal teknoloji şirketi GE HealthCare Technologies hisseleri de öngörülerden iyi gelen sonuçların ardından yüzde 12'ye yakın artış gösterdi.

Fed yetkilileri ise dün de açıklamalarına devam ederken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonominin beklendiği gibi performans gösterirse bankanın bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürebileceğini dile getirdi. Faizleri erken düşürmenin hata olacağına dikkati çeken Mester, bu yıl üç faiz indirimine sıcak baktığını ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de enflasyon konusunda ilerleme kaydedilmesine rağmen henüz istenilen noktaya gelinmediğini söylerken, güçlü bir iş gücü piyasasının olduğu bir ortamda, ABD'nin bu yıl resesyondan kaçınmasının "oldukça umut verici göründüğünü" belirtti.

Para piyasalarında, Fed'in martta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 22, mayıs için ise yüzde 66 ile fiyatlanıyor.

Öte yandan, dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek faiz oranları ve pandemi sonrası değişen çalışma modelleriyle ofislerin boşalması nedeniyle ticari gayrimenkul sektörüne ilişkin endişelerinin bulunduğunu ancak durumun yönetilebilir olduğuna inandığını ifade etti.

Ayrıca, New York Fed'in yayımladığı Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu'na göre, kredi kartı gecikmeleri 2023'te yıllık bazda yaklaşık yüzde 60 arttı.

ABD Hazine Bakanlığının bu haftaki tahvil satışlarından ilki gerçekleştirildi. Düzenlenen 54 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli tahvil ihalesi sonrasında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,09 seviyesine inerken, şu sıralarda da yatay bir seyir izliyor.

Dün altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 2 bin 36 dolardan günü kapatırken, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 35 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 78,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, İsrail ile Filistin arasındaki savaşta ateşkes görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışı risk algısının törpülenmesine yardımcı oluyor.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,37 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler Almanya'da sanayi üretimi verilerine çevrildi.

Analistler, Avrupa'da açıklanan verilerin bölge genelinde ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ettiğini ancak enflasyonun soğumaya devam etmesi konusunda olumlu karşılandığını söyledi.

Dün, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5'ten yüzde 3,2'ye geriledi. Gelecek üç yıla ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e yükseldi.