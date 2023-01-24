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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikle pozitif seyrederken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

EKONOMİ 24.01.2023, 10:48
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının para politikası kararları öncesi piyasa beklentileri yavaş yavaş olgunlaşırken, şirket finansal sonuçlarıyla hisse ve sektör bazlı hareketler öne çıkıyor.

Analistler, Barclays'ın özellikle yarı iletken çip sektörüne ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etmesiyle çip şirketlerinin New York borsasındaki yükselişe öncülük ettiğini belirterek, haftanın devamında Tesla, Microsoft, IBM ve Boeing gibi şirketlerin finansal sonuçlarını açıklamasının beklendiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, tahvil piyasalarında resesyon fiyatlamaları sınırlı da olsa geriliyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşırken, 3 aylık hazine bonosu getirisi ile arasındaki fark yaklaşık 110 baz puana geriledi. Geçen hafta iki varlık arasındaki fark 140 baz puanla son 42 yılın en yükseğine çıkmıştı.

Analistler, söz konusu gerilemeye karşın ülke ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik fiyatlamaların oldukça yüksek olduğunu belirterek, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin önemine işaret eden analistler, söz konusu verilerdeki küresel ekonomik aktiviteye ilişkin sinyallerin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,19, Nasdaq endeksi yüzde 2,01 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,76 yükselirken, ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yatay seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı seyir öne çıkarken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, enerji arz ve fiyatlarına ilişkin endişelerin geri plana itilmesi ile piyasalarda risk iştahının artmasında önemli rol oynuyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, şahin beklentiler avro/dolar paritesinin son 10 ayın zirvesine yakın işlem görmesinde etkili oluyor.

Dün bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

Asya piyasalarının önemli bölümünde yeni yıl tatili nedeniyle bugün de işlem gerçekleşmezken, açık olan Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,52 yükseldi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI ocakta 48,9'da sabit kalarak imalat sanayinde daralmanın devam ettiğine işaret ederken, hizmet sektörü PMI 52,4'e yükseldi.

Analistler, Çin'de piyasaların hafta boyunca işleme kapalı kalmaya devam edeceğini, Güney Kore borsasının yarın, Hong Kong borsasının ise perşembe günü işleme açılacağını söyledi.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kaybıyla 5.404,43 puandan tamamladı.

Dün, yatay seyirle 18,8102'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7780'den işlem görüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 ve 5.350 seviyelerinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.00 Almanya, şubat ayı GfK tüketici güven endeksi

11.30 Almanya, ocak ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.45 ABD, ocak ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00 ABD, ocak ayı Richmond Fed sanayi endeksi

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