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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceğine ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor.

EKONOMİ 13.01.2023, 11:17
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Dünya genelinde enflasyonda en kötünün geride kalmış olabileceğine yönelik tahminler güçlenmeye devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022'de aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,5 arttı. Böylece TÜFE, geçen yılın son ayında Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş gösterirken, yıllık bazda ise Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 7 Ocak ile biten haftada 205 bin ile 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Analistler, enflasyondaki yumuşamaya rağmen kiraların görece yüksek kalmayı sürdürmesi ve iş gücü piyasalarına ilişkin göstergelerin güçlü kalmasının pay piyasalarında yukarı yönlü hareketi törpülediğini söyledi.

Öte yandan, Fed yetkilileri dün sözle yönlendirmelere devam etti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard iş gücü piyasasının güçlü seyrettiğini kaydederek, TÜFE'deki yavaşlamaya rağmen enflasyonun hala yüksek ve Fed'in hedefinin çok üzerinde olduğunu, faiz oranı yüzde 5'in üzerine çıkacaksa bunun bir an önce yapılmasını tercih ettiği dile getirdi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de Fed'in güvenilirliğini sürdürmesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefinin tutturulması gerektiğini belirterek, enflasyonun yavaşlaması nedeniyle faiz oranlarında geçen yılki gibi agresif artışlara gerek olmadığını kaydetti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise enflasyondaki artışın en kötüsünün muhtemelen geride kaldığını, Fed'in gelecekteki faiz kararlarında 25 baz puanlık faiz artışlarına geçmesinin zamanının geldiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı ihtimali yüzde 94'e çıkarken, martta 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 76 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de enflasyonun gerilemesiyle tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,43'e geriledi.

Analistler, bugün ABD'de JP Morgan ve Bank of America gibi büyük bankaların finansal sonuçlarını duyurmasıyla dördüncü çeyrek bilanço döneminin başlayacağını kaydederek, ABD'de hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.

Emtia fiyatları da dün ABD'de enflasyonun gerilemesiyle yükseliş eğilimini sürdürürken, Brent petrolün varil fiyatı ve bakırın libresinde yükselişler haftalık yüzde 7'ye ulaştı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,34, Nasdaq endeksi ile Dow Jones endeksi yüzde 0,64 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisiyle gerileyen enerji fiyatları ve bölgenin en önemli ticari ortaklarından Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin kaldırılması söz konusu seyirde etkili oluyor.

Bugün bölge genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, 4. çeyrek bilanço döneminin başlamasıyla hisse ve sektör bazlı oynaklıkların da artabileceği tahmin ediliyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89, Almanya'da DAX 40 endeksi ile Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise satıcılı başladı.

Asya borsalarında bugün Japonya hariç yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Çin'de açıklanan verilere göre dolar bazlı ihracat aralıkta yıllık yüzde 9,9 gerilerken, dış ticaret fazlası 78 milyar dolarla beklentileri geride bıraktı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 0,5'i aşmasıyla bu ay ikinci kez planlanmamış tahvil alımına giderken, tahvil piyasalarında oynaklık devam ediyor.

Analistler, piyasalarda BoJ'un tahvil faizlerinin oynaklık aralığını gelecek toplantıda tekrar artırabileceğine yönelik söylentilerin faizlerdeki yükselişte etkili olduğunu söyledi.

Güney Kore Merkez Bankası bugün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 3,50'ye çıkarttı.

Öte yandan, yarı iletken çip üretimi liderlerinden Taiwan Semiconductor Japonya'da ikinci fabrikasını kuracağını açıkladı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Yurt içinde, dün 4.600-4.980 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,11 değer kazancıyla 4.970,11 puandan tamamladı.

Dün, yatay seyirle 18,7842'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7820'den işlem görüyor.

ÜNLÜ & Co tarafından sunulan mobil uygulama Piapiri’den alınan bilgilere göre, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi, Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 puanın direnç, 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 İngiltere, kasım ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

12.00 Almanya, 2022 yılı GSYH

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

18.00 ABD, ocak ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

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