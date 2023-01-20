Son Dakika

Küresel piyasalar para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, para politikalarına ilişkin süregelen belirsizlikler ve güçlenen resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlenirken, yeni günün Asya borsaları ve endeks vadeli kontratları tarafında pozitif başladığı görülüyor.

EKONOMİ 20.01.2023, 11:19
Küresel piyasalar para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık seyrediyor

ABD'de iyileşen enflasyon beklentilerine karşın makroekonomik verilerin büyüme tarafında zayıf sinyaller vermesi piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oluyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" açıklamaları da faizlerin nihai seviyesi ve sıkılaşmanın daha ne kadar süreceğine dair belirsizliklerin gündemde kalmasını sağlıyor.

Diğer yetkililere kıyasla "güvercin" tondaki açıklamaları ile tanınan Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, dün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye dönmesini sağlamak için para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı olacağı sinyalini verdi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de risklerin daha dengeli hale gelmesi ile faiz artırımlarının hızının düşürülmesinin uygun olduğunu belirterek, politika faizinin yüzde 5'in biraz üzerine çıkarılması ve bir süre orada tutulması gerektiğini söyledi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasıyla ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için olağanüstü tedbirleri uygulamaya başladı.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 190 bin ile 4 ayın en düşük seviyesine gerilerken, konut başlangıçları geçen yılın aralık ayında yüzde 1,4 azalarak düşüşünü dördüncü aya taşıdı. Aralarında Procter & Gamble ve Netflix'in de bulunduğu ABD'li şirketlerin 4. çeyrek finansal sonuçları da genel olarak beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı seyir sürdü ve Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,76, Nasdaq endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yüzde 0,3 gerilemesinin ardından bugün 102,2'de bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,32 ile 13 Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledikten sonra yüzde 3,41'de dengelendi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise alıcılı başladı.

Avrupa tarafında, bir süredir resesyon riskine dair iyimser açıklamalar ve enerji fiyatlarındaki düşüş öncülüğünde artan risk iştahı, dün merkez bankası yetkililerinin açıklamaları ile tersine döndü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ekonomide sınırlı bir daralma gördüklerini belirtirken, son dönemde farklı beklentilerin konuşulduğu para politikalarından geri adım atmayacakları sinyalini verdi. Lagarde, "Enflasyon hedefine ulaşana kadar faizleri artırmaya devam edeceğiz." dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey de enflasyonun bahar aylarından itibaren hızla düşme yolunda olduğunu belirterek, İngiltere ekonomisinin resesyona girebileceğini, ancak bunun sığ olacağını söyledi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 20 Ocak 2023
İmsak 06:48
Güneş 08:18
Öğle 13:20
İkindi 15:49
Akşam 18:12
Yatsı 19:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 19 42
3. M. United 19 39
4. Newcastle 19 38
5. Tottenham 20 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 19 23
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5