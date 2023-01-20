Küresel piyasalar para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık seyrediyor

ABD'de iyileşen enflasyon beklentilerine karşın makroekonomik verilerin büyüme tarafında zayıf sinyaller vermesi piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oluyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" açıklamaları da faizlerin nihai seviyesi ve sıkılaşmanın daha ne kadar süreceğine dair belirsizliklerin gündemde kalmasını sağlıyor.

Diğer yetkililere kıyasla "güvercin" tondaki açıklamaları ile tanınan Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, dün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye dönmesini sağlamak için para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı olacağı sinyalini verdi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de risklerin daha dengeli hale gelmesi ile faiz artırımlarının hızının düşürülmesinin uygun olduğunu belirterek, politika faizinin yüzde 5'in biraz üzerine çıkarılması ve bir süre orada tutulması gerektiğini söyledi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasıyla ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için olağanüstü tedbirleri uygulamaya başladı.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 190 bin ile 4 ayın en düşük seviyesine gerilerken, konut başlangıçları geçen yılın aralık ayında yüzde 1,4 azalarak düşüşünü dördüncü aya taşıdı. Aralarında Procter & Gamble ve Netflix'in de bulunduğu ABD'li şirketlerin 4. çeyrek finansal sonuçları da genel olarak beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı seyir sürdü ve Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,76, Nasdaq endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Dolar endeksi dün yüzde 0,3 gerilemesinin ardından bugün 102,2'de bulunuyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,32 ile 13 Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledikten sonra yüzde 3,41'de dengelendi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise alıcılı başladı.

Avrupa tarafında, bir süredir resesyon riskine dair iyimser açıklamalar ve enerji fiyatlarındaki düşüş öncülüğünde artan risk iştahı, dün merkez bankası yetkililerinin açıklamaları ile tersine döndü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ekonomide sınırlı bir daralma gördüklerini belirtirken, son dönemde farklı beklentilerin konuşulduğu para politikalarından geri adım atmayacakları sinyalini verdi. Lagarde, "Enflasyon hedefine ulaşana kadar faizleri artırmaya devam edeceğiz." dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey de enflasyonun bahar aylarından itibaren hızla düşme yolunda olduğunu belirterek, İngiltere ekonomisinin resesyona girebileceğini, ancak bunun sığ olacağını söyledi.