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Küresel piyasalar para politikalarına ilişkin belirsizliklerle karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikaların yönelik belirsizliklerle karışık seyrediyor.

EKONOMİ 28.12.2022, 10:41
Küresel piyasalar para politikalarına ilişkin belirsizliklerle karışık seyrediyor

Dünya ekonomilerinin enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalmaya devam etmesi varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Fed'in faiz artışını nerede bitireceğine ilişkin belirsizlikler tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 10 baz puan artarak yüzde 3,85'le 15 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Artan tahvil faizleri pay piyasalarını baskılarken, teknoloji hisselerindeki düşüşler dikkati çekti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda şubattaki toplantıda Fed'in yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan, yüzde 36 ihtimalle de 50 baz puan faiz artırması öngörülüyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir önceki toplantıda şubat toplantısından itibaren 25 baz puanlık faiz artışlarının olası olduğunu dile getirdiğini hatırlatarak, buna karşın ekonominin hala oldukça sıcak olduğunu gösteren makroekonomik verilerin piyasalarda 50 baz puanlık faiz artış ihtimalini fiyatlamalar içinde tuttuğunu bildirdi.

Bugün konut piyasasına ilişkin açıklanacak verilerin ekonomiye ilişkin ipucu vermesinin beklendiğini aktaran analistler, ülkede devam eden kar fırtınasının da yakından takip edildiğini ifade etti.

Dün, ABD'de S&P Case-Shiller 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks, ekimde yıllık bazda yüzde 8,6 artarak Ekim 2020'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 düştü, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 yükseldi.

Avrupa tarafında, bugün İngiltere piyasasının tatil sonrası işleme açılacak olmasına karşın, Noel tatilini yılbaşı tatiliyle birleştiren yatırımcılar nedeniyle bölge genelinde düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenmesi bekleniyor.

Dün, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 geriledi.

Asya pay piyasalarında Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmesiyle kontrolsüz şekilde artan vaka sayıları endişeye neden olmaya başladı.

Ülkede hastanelerin kapasitesinin zorlanmaya başladığına ilişkin haber akışı ekonominin beklenilen sürede normale dönemeyeceği yönündeki korkuları beslerken, pay piyasalarını da baskılıyor.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün açıkladığı duyuruda bankanın faiz oranlarını düşük tutmaya devam etmesinin önemi vurgulanırken, ücretlerdeki artış nedeniyle deflasyonist baskısının artık daha uzak olduğuna işaret edildi.

Ülkede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 0,1'le beklentilerin altında azaldı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 gerilerken, iki günlük tatilin ardından bugün işleme açılan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kazandı.

Yurt içinde, dün sekiz işlem günü süren yükseliş serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 azalışla 5.434,51 puandan tamamladı.

Dün, gün içinde 18,7998'le tüm zamanların en yükseğini test eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesine yakın 18,6795'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6890'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 ve 5.350 seviyelerinin destek, 5.450 ve 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

18.00 ABD, kasım ayı bekleyen konut satışları

18.00 ABD, aralık ayı Richmond Fed imalat sanayi ve hizmet sektörü endeksi

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