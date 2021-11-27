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Küresel piyasalar Nu varyantıyla negatif seyretti

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da Nu varyantı tespit edilirken, yeni varyantın ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler pay piyasalarında haftanın son işlem gününün sert satıcılı geçmesine sebep oldu.

Küresel piyasalar Nu varyantıyla negatif seyretti

Küresel pay piyasaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Nu varyantına ilişkin endişelerle haftayı negatif bir seyirle tamamlarken, gelecek hafta gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sunumları ile birlikte ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış Nu varyantı tespit edilirken, yeni varyantın ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler pay piyasalarında haftanın son işlem gününün sert satıcılı geçmesine sebep oldu.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde birçok ülke Kovid-19'un Nu varyantı nedeniyle Güney Afrika başta olmak üzere bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması uygulayacağını duyururken, Kovid-19 tedbirlerini de yeniden artırdı.

Öte yandan, Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19'un Nu varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini bildirdi.

Hafta başından bu yana yükseliş eğilimi göstererek yüzde 1,68'lere tırmanan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü yaklaşık 16 baz puan düşerek yüzde 1,48'e indi.

Altının ons fiyatı ABD'de artan enflasyonun sıkı para politikasının beklenenden önce uygulamaya alınabileceğini ilişkin endişelerle gerileyerek, haftayı yüzde 2,92 azalışla 1.792 dolardan tamamladı.

Kovid-19 salgınında Nu varyantının ekonomilerde kapanmaları tekrar artırabileceği endişesiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 11,60 değer kaybıyla 21 Nisan 2020'den bu yana en güçlü günlük düşüşünü gerçekleştirirken, haftalık bazda yüzde 8 azalışla 71,70 dolara geriledi.

ABD Başkanı Joe Biden da hafta içinde ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki artışa çözüm bulmak için stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolün kullanıma sunulmasıyla ABD'de akaryakıt fiyatlarının düşeceğini açıkladı.

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