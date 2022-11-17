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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar resesyon endişelerinin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündeminin fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

EKONOMİ 17.11.2022, 11:07
Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Merkez bankalarının sıkı para politikalarına devam edeceğine ilişkin yönlendirmeler resesyon endişesini artırıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri dünkü açıklamalarında bankanın enflasyonla mücadelede hala uzun bir yolu olduğuna vurgu yaparken, ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Dün, ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre perakende satışlar aylık yüzde 1,3 artışla beklentileri geride bıraktı.

Ülkede yaklaşan yılbaşı dönemi öncesinde artan harcamaların Fed'i bir süre daha şahin kalmaya zorlayabileceği ve ülkenin resesyona girebileceği endişesi ise varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

ABD'nin tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talep güçlü kalmayı sürdürürken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 50 baz puan ile Ağustos 2019'dan bu yana en geniş pozisyonda bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed'in şubat toplantısına ilişkin beklentiler ise 25 baz puan seviyesinde yoğunlaşırken, para piyasalarında geçen hafta yüzde 25 olan 25 baz puanlık faiz artış beklentisi yüzde 56'ya çıktı.

Öte yandan, dün ABD'de bilançosunu açıklayan perakende devi Target'ın satışlarının beklentilerin altında kalması, hisse senedi piyasalarında satış baskısını artırdı.

Emtia tarafı da resesyon endişesiyle negatif seyretmeye devam ediyor.

Geçen haftayı 95 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı düşüşünü üst üste ikinci güne taşıyarak 91 dolara gerilerken, bakırın libresi yeni günde yüzde 1,6 değer kaybıyla 3,7 dolara geriledi.

Salı akşamı Polonya'ya düşen füzelerin ise Ukrayna'nın hava savunma füzeleri olduğunun anlaşılması, jeopolitik tansiyonu yatıştırdı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,83, Nasdaq endeksi yüzde 1,54 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa'da dün Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin riskler nedeniyle borsalar negatif bir seyir izlerken, İngiltere'de enflasyon, özellikle enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek ekimde yıllık yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.

Dün Enflasyon Raporu'nu açıklayan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, faiz artış hızını daha da artırmaları gerekebileceğini söylerken, çekirdek enflasyonda ise tepe noktasına yaklaştıkları inancında olduğunu dile getirdi.

İşgücü piyasalarının sıkı kalmaya devam ettiği ancak talebin yavaşladığını aktaran Bailey, kış mevsiminin ardından enflasyonda yumuşama görebileceklerini kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin gelecek toplantıda 50 baz puanlık faiz artışını benimseyebileceklerine ilişkin Avrupa basınındaki haberler ise bölge ülkelerinin tahvil faizlerinde gerilemeye sebep oldu.

Bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, piyasalarda yıllık enflasyonun yüzde 10,7 olacağı öngörülüyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

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