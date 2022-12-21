Son Dakika

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının şahin para politikalarının ekonomik etkilerine dair endişeler ve artan tahvil faizleri ile karışık bir seyir izlenirken, yaklaşan Noel tatili öncesi oynaklığın sürmesi bekleniyor.

EKONOMİ 21.12.2022, 12:56
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl boyunca faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle geçen haftadan bu yana satış baskısı altında kalan pay piyasalarında, artan tahvil faizleriyle oynaklık devam etti.

Tahvil faizlerindeki artışta, dün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) sürpriz bir şekilde getiri eğrisi hedef bandını her iki yönde 25 baz puan genişleterek artı/eksi yüzde 0,50 olarak belirlemesi etkili oldu. Bankanın uzun vadeli tahvil faizlerinde yükselişe izin veren bu kararı, ultra gevşek para politikasını terk etmeye yönelik bir adım olarak algılanırken, açıklamayla birlikte Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,26'dan yüzde 0,45'e kadar yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında dün ABD'de açıklanan veriler, yüksek borçlanma maliyetlerinin konut talebini azaltmaya devam ettiğini gösterdi. Buna göre, ABD'de konut başlangıçları kasımda 1 milyon 427 bin ile düşüşünü üçüncü aya taşıdı. İnşaat izinleri de kasımda aylık yüzde 11,2 azalarak 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Öte yandan Noel tatili öncesi artması beklenen perakende satışların zayıf seyretmesi tüketim sektörüne yönelik hisseleri olumsuz etkilerken, bu gelişmelerle New York borsasında dün dalgalı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,28 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 5 günlük düşüşünü sonlandırdı, Nasdaq endeksi ise yatay seyretti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,72 ile 30 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolar endeksi ise dün yüzde 0,7'lik düşüşle 104'ün hemen altından kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne alıcılı başladı.

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin doğal gaza tavan fiyat uygulanmasında anlaşması ile Hollanda'da işlem gören doğal gaz vadeli kontratları düşüşünü sürdürdü ve yüzde 2,8 azalışla 105,6 avroda dengelendi. Öte yandan Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi üst üste 3. ayında da iyileşme kaydederken, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık yüzde 3,9 ile beklentilerden fazla düşüş kaydetti.

Küresel çapta tahvil faizlerindeki yükselişe Avrupa tahvil piyasası da katılırken, 10 yıllık tahvil faizi Almanya'da yüzde 2,31, Fransa'da yüzde 2,85 ve İtalya'da yüzde 4,50 ile 8 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında da karışık seyir öne çıktı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,42 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 yükseldi. Avro/dolar paritesi 1,06'nın üzerindeki yatay hareketine devam etti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne alıcılı başladı.

Asya tarafında, Çin'de Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ekonomiye yönelik endişelerin gündemde kalmasına neden oluyor. Japonya tarafında ise dünkü BoJ'un kararının ardından tahvil faizlerindeki hızlı yükseliş karşısında bankanın takvim dışı devlet tahvili alım operasyonu düzenlediği belirtiliyor. Veri gündeminin zayıf seyrettiği bölgede pay piyasalarında risk iştahının düşük kalmaya devam ettiği görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 21 Aralık 2022
İmsak 06:46
Güneş 08:18
Öğle 13:07
İkindi 15:25
Akşam 17:46
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4