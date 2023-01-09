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Küresel piyasalar haftaya iyimser başladı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceği beklentisi ve Çin'in 2020'den sonra ilk kez sınırlarını dış dünyaya açmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

EKONOMİ 09.01.2023, 09:49
Küresel piyasalar haftaya iyimser başladı

Altının ons fiyatı ise 1.879,5 dolarla 9 Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından, önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.877 dolarda dengelendi.

Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,28, Nasdaq endeksi yüzde 2,56 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,13 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da yükselişle başladı.

Avrupa tarafında, cuma günü pay piyasaları New York borsasına paralel pozitif bir seyir izlerken, bölgede açıklanan enflasyon verilerindeki gerileme risk iştahının artmasında önemli rol oynadı.

Analistler, enflasyon verilerindeki gerilemenin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikalarında önemli bir alan açtığını ancak, enflasyonun bankanın hedefinin hala çok üzerinde olduğunu bildirdi.

Bölgede güçlenen resesyon riskini tetiklememek adına ECB'nin faiz artışlarında yavaşlamaya gideceğine yönelik beklentilerin de güçlendiğini ifade eden analistler, Avro Bölgesi'nde ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin son dönemdeki verilerle desteklendiğini kaydetti.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,20, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,47 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,40 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya piyasaları Çin'den gelen olumlu haber akışıyla haftaya yükselişle başladı.

Ülkede uluslararası uçuşlara 3 yıl aranın ardından tekrar başlanırken, gelecek dönemde ekonomik büyümenin hükümetin önceliği konumunda olacağına yönelik beklentiler risk iştahını destekliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kaldırılmasıyla sağlık sistemi üzerine düşen yükün oldukça artması ise soru işaretlerine neden olmaya devam ediyor.

Hafta sonunda Jack Ma'nın Ant Grup yönetimindeki rolünden vazgeçeceğine yönelik haberlerin ardından Ant Grup'un ortaklığı bulunan şirketlerin önemli oranda prim yaptığı göze çarpıyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 yükseldi. Japonya piyasalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

Yurt içinde, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,41 değer kazancıyla 5.341,96 puandan tamamladı.

Cuma günü, yüzde 0,2 düşüşle 18,7233'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7770'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde işsizlik verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 ve 5.450 seviyelerinin direnç, 5.300 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı sanayi üretimi

12.30 Avro Bölgesi, ocak ayı Sentix yatırımcı güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı işsizlik oranı

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