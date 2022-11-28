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Küresel piyasalar Çin'deki gelişmelerle haftaya negatif başladı

Küresel piyasalar, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılmasıyla yeni haftaya negatif seyirle başlarken, bu hafta gözler ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

EKONOMİ 28.11.2022, 10:22
Küresel piyasalar Çin'deki gelişmelerle haftaya negatif başladı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kovid-19 tedbirlerine yönelik protesto ve tepkiler ülke geneline yayıldı.

Gösteriler ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beraberinde getirirken, dünya genelinde risk algısının yükselmesine sebep oldu.

Bu hafta ABD'de açıklanacak işgücü piyasalarına ilişkin verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktaki para politikası kararı öncesinde beklentiler üzerinde belirleyici olması öngörülürken, para piyasalarında bankanın gelecek ayki toplantıda yüzde 75 ihtimalle 50, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.

Geçen hafta boyunca sözle yönlendirmelerde bulunan Fed yetkilileri 50 baz puanlık faiz artışına yeşil ışık yakarken, Fed tutanaklarında da faiz artırımlarında yavaşlama sinyali verilmişti.

Bununla birlikte, geçen hafta ABD'deki "Black Friday" gününde harcamaların beklenen düzeyde olmaması ekonomiye ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 67 baz puanla Aralık 2000'den bu yana en geniş seviyede bulunuyor.

Artan resesyon riski ve Çin'deki gelişmelerle emtia fiyatları yeni haftaya düşüşle başlarken, dolar endeksi yeni haftada önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 106,4 seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,4 azalışla 81,2 dolarda, bakırın libresi yüzde 0,8 düşüşle 3,6 dolarda ve altının onsu yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.751 dolarda bulunuyor.

Analistler, Çin'deki gelişmelerin varlık fityatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydederek, bölgeden gelecek haber akışının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Cuma günü, New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,45 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise düşüşle başladı.

Avrupa'da enflasyonla mücadele başlıca gündem maddesi olmayı sürdürürken, bölge ülkelerinin en önemli ticari ortaklarından olan Çin'deki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerine bu hafta da devam etmesi planlanırken, resesyon ve enflasyon riskleri arasında kalan bankanın gelecek ayki toplantıda 75 baz puan faiz artıracağı beklentisi güçlü kalmayı sürdürüyor.

Öte yandan, devam eden görüşmelerde Avrupa Birliği ülkeleri henüz Rus petrolüne uygulanacak tavan fiyat uygulamasında anlaşmaya varamadı.

Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise düşüşle başladı.

Çin'de ülke geneline yayılan protestolar Asya borsalarında satış baskısını artırırken, bölgeden gelecek haber akışı yakından takip ediliyor.

Cuma günü, Çin Merkez Bankası (PBoC), banka ve kredi kuruluşlarının mevduatları karşılığında rezerv olarak tutmaları gereken nakit miktarını ifade eden "zorunlu karşılık oranını" düşürdü. Söz konusu adım, hükümetin yeniden ekonomiyi desteklemeye başlayacağı sinyali olarak yorumlandı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,52 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 geriledi.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,33 yükselerek 4.874,34 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar/TL cuma günü yatay seyirle 18,6359'dan kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6240'tan işlem görüyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin öne çıktığını ve Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının da takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.830 ve 4.680 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı katı yakıt istatistikleri

18.30 ABD, kasım ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

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